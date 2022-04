Si insedia il nuovo Vicario della Questura di Latina: è Gregorio Marchese

LATINA – E’ Gregorio Marchese il nuovo Vicario della Questura di Latina (al centro nella foto tra il questore Michele Spina e il capo di gabinetto Roberto Graziosi). Lo ha presentato questa mattina a poche ore dal suo arrivo nel capoluogo il questore Michele Spina. Una carriera che lo ha visto cominciare nella sua Sicilia per spostarsi poi in mezza Italia, spesso in realtà difficili, con vari ruoli e incarichi, ultimi quelli di dirigente della Digos a Reggio Calabria e di Vicario della Questura di Vercelli.

“Sono consapevole che Latina è una realtà complessa”, ha detto al suo arrivo dopo aver incontrato i colleghi di tutti gli uffici della Questura. “Conto molto sul contributo che Gregorio Marchese, al mio fianco, saprà a questa realtà”, ha detto il Questore.