Bandiere Blu, Stefanelli: “Orgoglio averne conquistate otto. Mi auguro che i Comuni esclusi possano recuperare nel 2023”

LATINA – “E’ davvero un grande orgoglio per la nostra provincia avere ottenuto ben otto Bandiere Blu per l’anno 2022 sulle dieci assegnate complessivamente al Lazio: il vessillo confermato ai Comuni di Latina, San Felice Circeo, Sabaudia, Terracina, Fondi, Sperlonga, Gaeta e Minturno rappresenta un riconoscimento alle amministrazioni comunali per il lavoro fatto per offrire un litorale di elevata qualità”. Lo dichiara il presidente della Provincia Gerardo Stefanelli che è anche il sindaco di Minturno, uno dei Comuni Bandiera Blu.

“Dietro a questo risultato – prosegue – ci sono la qualità delle acque di balneazione, l’efficienza della depurazione e della gestione dei rifiuti, la predisposizione di aree pedonali, piste ciclabili, arredo urbano, aree verdi, servizi in spiaggia, abbattimento delle barriere architettoniche, corsi d’educazione ambientale, strutture alberghiere, servizi d’utilità pubblica sanitaria, il sistema di informazioni turistiche certificazione ambientale delle attività istituzionali e delle strutture turistiche, pesca sostenibile. In definitiva un insieme di servizi e l’adozione di misure per la tutela ambientale che rendono le nostre spiagge tra le più belle e suggestive nel Lazio e in Italia. Faccio i miei complimenti a tutti gli amministratori che hanno operato per ottenere questo riconoscimento e mi auguro che le isole di Ponza e Ventotene e Formia, che rappresentano parte importante del nostro litorale ma sono state escluse, riescano il prossimo anno a recuperare e ottenere la Bandiera blu”.

Tra i primi a commentare anche i rappresentanti dei Comuni di Latina, Terracina e Fondi.

LATINA – Commento entusiastico anche dall’assessore al decoro del Comune di Latina Dario bellini: “Anche quest’anno Latina è BANDIERA BLU e questa è un’ottima notizia per tutta la nostra città”, scrive in un post dopo i timori alla vigilia per alcune problematiche che rischiavano di far venire meno il riconoscimento. “E’ importante – aggiunge – perché significa che la nostra Comunitá, anno dopo anno, continua a compiere i passi necessari verso la sostenibilità ambientale e verso il miglioramento dei servizi. Quest’anno lo abbiamo fatto ad esempio aumentando di 10 punti percentuale il tasso di differenziazione dei rifiuti e lo abbiamo fatto passando da 9 a 22 le postazioni di bagnini su tutto il lungomare. Siamo solo sulla strada giusta e questo vessillo ne è la dimostrazione”

TERRACINA – “Questo risultato – afferma la sindaca Roberta Tintari – va confermato ogni anno e per farlo è necessario di un grande lavoro che tutti svolgiamo nel corso dell’anno. Anche i nostri comportamenti e le nostre abitudini contribuiscono al raggiungimento dell’obiettivo. Tutelare l’ambiente, ad esempio, è uno degli aspetti imprescindibili. È un grande lavoro di squadra: gli Uffici comunali e Agenda 21 Locale curano l’istruttoria, le associazioni collaborano con suggerimenti ed eventi, i balneari e tutti gli operatori economici e turistici rendono attrattiva la città, le attività e l’opera di sensibilizzazione delle scuole di Terracina che hanno ottenuto la Bandiera Eco-School, il servizio di raccolta dei rifiuti che tengono pulita la città. La soddisfazione è grande – prosegue il sindaco – perché ottenerla è sempre più difficile in quanto ogni anno la FEE alza il livello dei servizi che la città deve garantire, oltre all’eccellente qualità delle acque di balneazione che rimane l’elemento basilare. La Bandiera Blu costituisce un importante criterio di selezione per coloro che si accingono a scegliere la meta delle proprie vacanze e migliora anche il livello del turismo. È uno sforzo che la città tutta insieme produce da 8 anni consecutivi per un obiettivo che vogliamo continuare a perseguire. Grazie di cuore a tutti”.

FONDI -“Un risultato collettivo che ci rende orgogliosi nella consapevolezza che abbiamo ancora tanto lavoro da fare” è il commento del sindaco di Fondi Beniamino Maschietto. La notizia è stata accolta con grande gioia ed entusiasmo dall’amministrazione «Il mantenimento della Bandiera Blu – commenta il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto – è un risultato collettivo in quanto tutti hanno contribuito all’ottenimento del riconoscimento e contribuiranno, con il loro comportamento quotidiano, a far sì che la città lo conservi. Giusto una giornata per festeggiare, dunque, e si torna a lavorare affinché le nostre spiagge, a prescindere da questo riconoscimento di cui andiamo e andremo fieri, possano essere scelte da un numero sempre maggiore di turisti per la loro sicurezza, comodità, pulizia e bellezza».