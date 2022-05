The Green Race, oltre 200 atlete e atleti al via per la gara di Latina Triathlon: dai 18 ai 72 anni

LATINA – E’ partita poco dopo le 10 con la frazione di nuoto la The Green Race, la gara organizzata dalla Latina Triathlon sul lungomare del capoluogo pontino, quest’anno in versione super-ecologica. Oltre duecento atleti al via, uomini e donne – il più giovane 18 anni, il veterano 72 – per misurarsi in questo importante appuntamento sportivo che attira appassionati da tutta Italia grazie anche allo spettacolare percorso disegnato tra lago e mare.

Sulla spiaggia di Capoportiere la partenza anche alla presenza del sindaco di Latina Damiano Coletta che ha portato il suo saluto parlando al megafono. Subito i triatleti si sono cimentati con i 750 metri di nuoto, che si sono potuti disputare grazie al meteo oggi più clemente, con il mare che dopo due giorni di tempesta è tornato in condizioni buone; poi i 20 chilometri in bicicletta percorrendo quattro volte il tratto Rio Martino, Capoportiere, quindi i 5 chilometri di corsa su Via del Lido tra Capoportiere e l’intersezione con la Litoranea.”Per noi questa gara resa bellissima dall’impegno degli organizzatori e degli sponsor, ha anche un significato particolare perché ci parla di sostenibilità ambientale”, ha detto l’assessore al Decoro del Comune di Latina Dario Bellini che ha annunciato alcune novità per Latina. “Un tema importante, siamo alle soglie di una rivoluzione per i nostri territori e Latina non si vuole far trovare impreparata. Il Comune si sta preparando con un bando per realizzare altre colonnine elettriche oltre alle 25 presenti. Ci sarà un nuovo bando per monopattini e bici a pedalata assistita per aumentare la qualità della vita”.

ascolta

Per consentire il regolare svolgimento della competizione è stata emessa l’ordinanza comunale n. 63 del 04/05/2022 per la modifica alla disciplina della circolazione e della sosta in alcune vie e piazze interessate dal percorso.

In particolare è stata disposta:

– l’istituzione del divieto di circolazione e sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli in tutte le vie e piazze di proprietà comunale interessate dal percorso della gara: Str. Lungomare (tratto Darsena Rio Martino – Via Ponza); Via del Lido (tratto Str. Litoranea – Capoportiere); escluso autorizzati e accedenti proprietà privata, dalle ore 14,00 alle ore 18,00 del giorno 07 maggio 2022 e dalle ore 10,00 alle ore 14,00 del giorno 08 maggio 2022 e comunque sino alla conclusione della gara, eccetto autorizzati, forze dell’ordine e mezzi di soccorso;

– l’istituzione del divieto di circolazione e sosta con rimozione forzata, per tutti i veicoli nell’area di parcheggio su Str. Lungomare antistante Hotel Fogliano, escluso autorizzati e accedenti proprietà privata, dalle ore 14,00 alle ore 18,00 del giorno 07 maggio 2022 e dalle ore 10,00 alle ore 14,00 del giorno 08 maggio 2022 e comunque sino alla conclusione della gara, eccetto autorizzati, forze dell’ordine e mezzi di soccorso;