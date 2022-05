Compie 100 anni Iris, la titolare del Ristorante Impero di Latina

LATINA – Compirà 100 anni oggi (domenica 15 maggio), Iris Silvestri, mai pentita e anzi felice di averne trascorsi ben 89 nel Ristorante Impero, il primo di Latina, silenzioso testimone delle trasformazioni della città. Figlia del titolare, poi titolare a sua volta, è stata aiutante cuoca prima di sedersi alla cassa, “a fare i conti” – dice lei – dove i clienti, i loro figli e via via i nipoti di questi, l’hanno trovata sempre puntuale, fino a ottobre del 2021, quando ha deciso che era ora di andare in pensione. “Qui però vengo tutti i giorni a mangiare”, racconta seduta nello storico ristorante guidato oggi dalle nipoti e lasciato volutamente vintage, con le foto che sono una galleria di Littoria e della prima Latina.

“Abbiamo aperto quando Latina divenne Provincia e qui venne a mangiare Mussolini. Era un bell’uomo”, racconta. Prima una sorta di prefabbricato, la chiamavano la baracca, in quella che è oggi Piazza della Libertà, quando Iris faceva le scuole elementari a Piazza Dante, poi il locale nel palazzo di Fondazione sotto i portici dove ancora oggi si trova. “E’ rimasto solo il barbiere, per il resto intorno è cambiato tutto. E sono cambiate anche le persone in questa città. Ai nostri tempi ci si accontentava di più. Oggi tutti vogliono tutto. Io dico tutto fumo e niente arrosto”.

Il ristorante per la signora Iris è stato una passione: “Sono stata affezionata al mio lavoro e questo posto per me è tutto: la mia casa, la mia famiglia, sono vissuta più qui che in casa”, racconta lei che ha visto sfilare ai tavoli generazioni di latinensi che le sono affezionati come a una nonna in gamba. “Non è facile oggigiorno riuscire a mantenere aperta un’attività per tutto questo tempo, sempre la stessa famiglia. Di questo sono felice”.

Che cosa si farà cucinare per il suo centesimo compleanno? La signora Iris ride divertita: “Non lo so, ci penserà la cuoca, ma non ho chiesto niente di particolare, non stiamo a queste finezze, ci accontentiamo. E io dico che chi si accontenta gode”.

Per festeggiarla le farà visita anche il sindaco di Latina Damiano Coletta indossando la fascia tricolore.

Auguri anche da noi Iris. Grazie per l’esempio, per la sua semplicità per la serenità che trasmette. Grazie per avercela fatta come donna e come imprenditrice. E, dimenticavo: auguri da tutti i suoi affezionati clienti.