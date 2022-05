Covid, 283 nuovi casi e due ricoveri

LATINA – Sono 283 oggi i nuovi casi di covid registrati a Latina e provincia (in flessione rispetto ai 296 di ieri), due i ricoveri al Goretti (=) e non ci sono stati decessi nelle ultime 24 ore. Una striscia positiva quella che riguarda le morti per covid che continua ininterrottamente dall’ 11 maggio.

I nuovi casi di positività sono emersi da circa 1500 tamponi per un tasso positivi/tamponi superiore al 18% leggermente più elevato rispetto alle precedenti 24 ore.

Sono ventisette i comuni in cui sono emersi nuovi casi: a Latina si è registrata un’ ulteriore flessione con 83 positivi; salgono invece i positivi a Terracina, che è oggi il secondo comune con più contagi con 40 nelle ultime 24 ore. Tutti sotto i 20 gli altri comuni pontini.