Covid, 292 nuovi casi, nessun decesso e nessun ricovero

LATINA – Sono 292 i nuovi casi di covid a Latina e provincia dove per il dodicesimo giorno consecutivo non si registrano decessi e non ci sono stati nuovi ricoveri . La fotografia delle ultime 24 ore conferma la flessione dei contagi attesa e registrata nelle ultime settimane con una riduzione sensibile anche del numero complessivo dei pazienti gravi.

I casi sono emersi in 26 comuni: ad Aprilia 45, Bassiano 4, Castelforte 1, Cisterna di Latina 24, Cori 9, Fondi 4, Formia 16, Gaeta 6, Itri 4, Latina 71, Maenza 3, Minturno 2, Monte San Biagio 1, Norma 4, Pontinia 8, Ponza 2, Priverno 5, Roccagorga 13, Rocca Massima 1, Sabaudia 12, San Felice Circeo 2, Santi Cosma e Damiano 4, Sermoneta 4, Sezze 6, Sperlonga 3, Terracina 38.