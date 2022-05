Covid, 412 nuovi positivi, tre ricoveri e nessun decesso

LATINA – Sono 412 i nuovi casi positivi a Latina e provincia emersi da circa 1700 tamponi per un tasso di positività che torna a salire al 23,7%. La curva resta stabile negli ultimi giorni, ma i casi sono in leggera risalita rispetto alla scorsa settimana. Non ci sono stati decessi al Goretti dove si sono registrati tre nuovi ricoveri nelle scorse 24 ore. Il totale dei positivi registrati dalla Asl di Latina da inizio pandemia ad oggi è di 156916, 863 sono stati pazienti pontini deceduti a causa del virus.

I casi sono emersi in 28 comuni pontini con Latina che ne registra 97, Fondi 41, tutti sotto i 40 casi gli altri comuni pontini.

IL SETTIMANALE – Il dato settimanale riferito al periodo 4-10 maggio è di 3047 positivi, in netta diminuzione rispetto alla settimana precedente (27 aprile.-23 maggio) quando erano stati 4002. Quattro sono stati i morti nei sette giorni e 5 i pazienti ricoverati al Goretti, quest’ultimo dato in flessione marcata, visto che la settimana precedente erano stati 19 i pazienti ospedalizzati a causa del covid.