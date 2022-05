Covid, 68 nuovi casi, il dato più basso del periodo

LATINA – Sono 68 i nuovi positivi al covid registrati a Latina e provincia, emersi in soli 13 comuni da circa 500 tamponi, la metà rispetto alla media settimanale, per un tasso di positività stabile intorno al 12%. Come ogni lunedì si registra una diminuzione dei casi, ma il dato di oggi è il più basso del periodo, e testimonia la flessione marcata dei contagi, nettamente inferiore rispetto a lunedì di una settimana fa ( il 23 maggio i positivi registrati nel bollettino Asl erano stati 101).

COMUNE PER COMUNE – Aprilia 8, Cisterna di Latina 2, Cori 1, Formia 4, Latina 37, Minturno 1, Pontinia 5, Roccagorga 3, San Felice Circeo 1, Santi Cosma e Damiano 1, Sermoneta 2, Sezze 1, Terracina 2.