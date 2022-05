Covid, 735 nuovi casi. Morti due pazienti di Aprilia e Cisterna

LATINA – Sono 735 i nuovi casi di covid a Latina e provincia registrati nelle ultime 24 ore e due sono i decessi segnalati nel bollettino della Asl del 4 maggio. Si tratta di un paziente di Aprilia di 84 anni, che non aveva patologie note ed era vaccinato con dose booster e di un paziente di Cisterna di 51 anni, anche lui vaccinato, con patologie pregresse. Si segnala anche un nuovo ricovero al Goretti.

I positivi sono emersi da circa 2400 tamponi per un tasso di positività che torna alto, al 30% circa. I casi, in aumento rispetto ai giorni precedenti, ma in diminuzione rispetto a mercoledì della scorsa settimana quando erano stati 1188, sono emersi ad Aprilia 85, Bassiano 5, Campodimele 1, Castelforte 4, Cisterna di Latina 51, Cori 14, Fondi 18, Formia 49, Gaeta 25, Itri 13, Latina 199, Lenola 5, Maenza 3, Minturno 20, Monte San Biagio 1, Norma 8, Pontinia 26, Ponza 2, Priverno 12, Prossedi 1, Roccagorga 19, Rocca Massima 2, Roccasecca dei Volsci 4, Sabaudia 29, San Felice Circeo 5, Santi Cosma e Damiano 3, Sermoneta 16, Sezze 53, Sonnino 14, Sperlonga 2, Spigno Saturnia 1, Terracina 45.

Nell’ultima settimana ( dal 27 aprile al 3 maggio) sono stati 4002 i positivi, si sono registrati 3 decessi e 19 ricoveri.