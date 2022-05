Oroscopo del giorno 17 Maggio 2022 a cura di Artemis

(21 marzo – 20 aprile)

Giove è in risonanza armonica nel vostro segno ed è sintomo di positività in generale. Per chi lo ritiene opportuno sarà l’occasione per ravvivare la vostra relazione, oggi sarete allegri e comprensivi: meglio una cena romantica. I single sono in cerca di tenerezza, ed oggi potrebbero trovare la persona giusta. Il pianeta crea un clima favorevole anche sul piano lavorativo ed avrete l’opportunità di raggiungere un obiettivo importante. Per quanto riguarda la salute, coloro che praticano sport vorranno sfidare se stessi: la forma è ottima e potranno superare i loro standard. Anche gli altri vorranno eccellere nelle loro attività: il morale è alto.

Amore 4/5

Salute 5/5

Denaro 3/5

(21 aprile – 20 maggio)

La Luna è in quinconce con Marte nel vostro segno ed annuncia una giornata particolare in amore oggi: o tutto o niente. Le relazioni più in difficoltà potrebbero prendere delle strade opposte: o rottura o riconciliazione. Molto dipenderà anche dal vostro atteggiamento e da quanto siete disposti a fare dei compromessi importanti. Per quanto riguarda il lavoro, se siete preoccupati per la vostra professione, chiedete qualche consiglio prima di prendere delle decisioni. La salute è ottima, tuttavia per mantenerla il più possibile, pianificate delle attività rilassanti da condividere con alcuni dei vostri amici che hanno le stesse aspirazioni.

Amore 3/5

Salute 3/5

Denaro 3/5

(21 maggio – 21 giugno)

Mercurio è in sestile con la Luna nel vostro segno ed è favorevole a far rinascere quegli amori ormai quasi spenti. Grazie ad una maggiore comprensione ed empatia potete riuscire a salvare le relazioni più fragili. I single avranno nuovi contatti. A lavoro, guadagnerete terreno: le vostre idee o suggerimenti saranno notati e particolarmente apprezzati. E dal momento che sono nell’interesse di tutti, non avrete problemi a farvi valere. Dal punto di vista della salute, oggi è favorito tutto ciò che riguarda lo sport, la salute ed il benessere.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(22 giugno – 22 luglio)

Plutone è in risonanza armonica nel vostro segno e vi permette oggi di risolvere alcuni problemi di coppia rimasti in sospeso, vuoi per episodi del passato o per incomprensioni caratteriali. I single vivono invece un momento interlocutorio, devono avere pazienza. A lavoro, qualunque scelta farete, questo aspetto planetario indica che riuscirete nei vostri intenti ed avrete più successo di quanto vi aspettavate. Successo e possibilità di sviluppo sono le chiavi per questa giornata di lavoro. La salute è discreta ma se avete dei fastidi particolari o malesseri di qualche genere sarebbe meglio consultare un medico.

Amore 4/5

Salute 3/5

Denaro 4/5

(23 luglio – 22 agosto)

Mercurio è in risonanza armonica nel vostro segno e favorisce la sensibilità ed il romanticismo. Vi sentite ispirati, e che siate in coppia oppure single, riuscirete a colpire favorevolmente l’altra persona. Siete connessi sulla stessa frequenza e non avete bisogno di armi ausiliari per incantare il partner o il vostro prescelto. In campo lavorativo avete voglia di cambiamenti. Forse vi sentite stretti ma pazientate e tutto andrà per il meglio. Dal punto di vista della salute, alcuni di voi saranno sotto pressione ed è giunto il momento di ricaricare le vostre batterie.

Amore 5/5

Salute 3/5

Denaro 3/5

(23 agosto – 22 settembre)

Saturno è in risonanza armonica nel vostro segno. Da alcuni giorni ormai avete l’esigenza di chiarire alcune cose con il vostro partner ed è il momento favorevole: vi ascolterà. Anche i single troveranno le giuste parole per conquistare. In campo lavorativo senza dubbio sarete riconosciuti per la vostra creatività ed originalità. Se cercate di fare dei cambiamenti, le Stelle sono dalla vostra parte. Non aspettatevi che tutto accada facilmente, tuttavia, con un po’ di tenacità, niente è impossibile. Per quanto riguarda la salute, cercate di sforzarvi a controllare le piccole dipendenze alimentari: provate a cambiare stile di vita.

Amore 4/5

Salute 3/5

Denaro 3/5

(23 settembre – 22 ottobre)

La Luna è in congiunzione con Plutone nel vostro segno e favorisce la riconciliazione in amore. Se avete avuto problemi ed incomprensioni in passato è il momento giusto per chiarire, il partner vi ascolterà. Single: fatevi avanti, non resterete delusi. Se avete ricevuto delle risposte negative in campo lavorativo non dovrete scoraggiarvi: domani è un altro giorno e le Stelle lavoreranno per voi. Dal punto di vista della salute l’energia negativa che vi sta guidando vi farà sentire esausti. Cercate di calmarvi e di pensare positivo.

Amore 4/5

Salute 3/5

Denaro 3/5

(23 ottobre – 21 novembre)

Saturno è in risonanza armonica nel vostro segno. Sul piano sentimentale, il desiderio di raggiungere i vostri fini è inesauribile: gli aspetti del pianeta supportano i progetti insieme e il partner si fida di voi. Per i single è il periodo giusto per decidere di uscire fuori dal guscio e mettere da parte la timidezza. In campo professionale non lasciate che una delusione vi rovini la giornata: anche se speravate qualcosa in ​​più è sconsigliabile sprecare tempo a risolvere questo inconveniente. L’influenza astrale è evolutiva, quindi, il successo potrebbe essere molto vicino. Abbiate un po’ di pazienza. Dal punto di vista della salute dovreste imparare a canalizzare bene la vostra energia: approfittate di questo aspetto astrale.

Amore 4/5

Salute 3/5

Denaro 3/5

(22 novembre – 20 dicembre)

Plutone è in risonanza armonica nel vostro segno. Sul piano sentimentale oggi avete la tendenza a confessare le cose. Fate attenzione comunque: se la vostra relazione procede bene, è inutile rischiare di creare dei malintesi. Una passeggiata all’aria aperta o una cena romantica farà miracoli. Single: Plutone prepara la strada a coloro che cercano una relazione stabile. Professionalmente, la giornata è favorevole alle attività di mediazione. Il settore sociale, in particolare, può essere privilegiato. Con l’arte della negoziazione riuscite a stabilire un dialogo, a calmare le tensioni e ripristinare un clima più sereno. Per quanto riguarda la salute dovreste riposarvi e rilassarvi: ne avete bisogno. Lo stress accumulato si allevierà dopo una sana notte di sonno intenso.

Amore 3/5

Salute 2/5

Denaro 3/5

(21 dicembre – 19 gennaio)

Saturno è in risonanza armonica nel vostro segno ed il bisogno di essere rassicurati sentimentalmente sarà parzialmente colmato oggi. Coloro che vivono in coppia si sentiranno in armonia con il partner che sarà molto attento alle loro esigenze. I single non esiteranno ad essere un po’ più espansivi ed avranno il vantaggio di progredire a grandi passi. Plutone evoca grandi cambiamenti nella situazione professionale. Ma se è positivo o negativo, dipenderà da quello che avete fatto fino ad ora. Possiamo parlare sia di promozioni e trasferimenti gradevoli che di licenziamento o disoccupazione a lungo termine. Tutto dipenderà da voi. Dal punto di vista della salute vi sentite molto bene e coglierete l’occasione per fare quello che vi piace.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 3/5

(20 gennaio – 18 febbraio)

Mercurio è in risonanza armonica nel vostro segno e stimolerà il lato comunicativo. Questa giornata sarà l’ideale per risolvere con il partner i piccoli disaccordi o semplicemente esprimere il vostro amore in modo molto autentico. Single: qualunque cosa abbiate da dire lo farete con la massima sincerità. Agite con diplomazia però, è inutile ferire i vostri pretendenti. A lavoro le tensioni relazionali richiedono molta diplomazia. Se riuscirete a prendere le giuste distanze e risparmiare le critiche ai vostri colleghi, tutto dovrebbe filare liscio. Dal punto di vista della salute siete vivaci e pieni di allegria. Continuate a prendervi cura di voi per mantenere questa buona forma.

Amore 3/5

Salute 4/5

Denaro 3/5

(19 febbraio – 20 marzo)

Marte è in risonanza armonica nel vostro segno. In arrivo momenti felici da condividere con il partner: prendete voi l’iniziativa e sorprenderete la vostra metà. Single: dovreste essere più raffinati negli approcci con le persone che vi interessano: senza mostrare troppo e senza dire troppo. A lavoro riuscirete a sistemare questioni poco chiare o tralasciate in passato. Il supporto di Marte vi mette in ordine e rafforza i vostri progetti. Vi sentite particolarmente ispirati dal vostro ambiente e delle persone che vi circondano. Siete più operativi del solito. Per quanto riguarda la salute, l’aspetto planetario promette bene: siete in ottima forma fisica e gioite di un morale d’acciaio.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

Dizionario Astrale:

Risonanza dissonante:

Dal punto di vista astrale, le energie dei pianeti dissonanti, sono forti ed in opposizione. Si scontrano con forza nel segno che li ospita: aspetto negativo all’inizio, ma i cambiamenti che producono daranno benefici in futuro.

L’opposizione astrologica:

Un’opposizione astrologica rappresenta la posizione di due pianeti opposti alla Terra. I due pianeti sono in conflitto e cercano di prevalere l’uno sull’altro. Questo aspetto induce ad una lotta interna. In genere ha un’influenza negativa ma vi farà comunque maturare se riuscirete a valorizzare il meglio di entrambi i pianeti in questione.

Il quinconce:

Il quinconce in astrologia rappresenta un angolo di 150 ° tra due pianeti rispetto alla Terra. Molto sottile, questo aspetto influenza il nostro “io” interiore e favorisce il perfezionamento. Sulla ruota dello zodiaco, si oppone sempre a due degli elementi primordiali (aria, acqua, fuoco e terra). Simbolo della dualità, spinge all’armonia e alla riconciliazione.

Quadrato:

Il quadrato in astrologia forma un angolo di 90 ° tra due pianeti. I pianeti sono in conflitto permanente ed i loro effetti sono inizialmente dannosi, mettendovi in contraddizione con voi stessi. Però, con forza e tenacia, è possibile farsi un alleato.

Risonanza armonica:

A livello astrologico, un pianeta in risonanza armonica rispetto ad un segno, emette fluidità energetica. Supporta, conforta e promuove il benessere del nativo in questo segno. Nella maggioranza dei casi è un aspetto benefico.

Congiunzione:

Una congiunzione astrologica è un aspetto tra due pianeti sulla stessa linea rispetto alla Terra. È di natura neutrale e può diventare positivo o negativo a seconda dei pianeti che lo compongono o dell’influenza di altri aspetti. Il suo ruolo è di combinare le energie.

Sestile:

Il sestile in astrologia forma un angolo di 60° tra due pianeti rispetto alla Terra. Come il trigono (ma più concreto), è utile ed è un vettore di armonia ed equilibrio. Porta anche una buona comunicazione ed apertura mentale.

Trigono:

Un trigono, in astrologia, è un aspetto tra due pianeti che formano un angolo di 120° rispetto alla Terra. I due pianeti si sostengono a vicenda e si scambiano le loro energie. Questo aspetto è positivo e porta armonia e benessere.