Oroscopo del giorno 26 Maggio 2022 a cura di Artemis

(21 marzo – 20 aprile)

Venere è in risonanza armonica nel vostro segno. Sentimentalmente le relazioni trarranno beneficio da una passione rinnovata. In coppia, il pianeta vi rende affascinanti ed irresistibili: il partner sarà contento di passare più tempo con voi. Single: dovreste approfittare dell’influenza astrale per esprimere i vostri desideri più profondi. Professionalmente, i rapporti con i collaboratori saranno piacevoli e molto costruttivi: le rivalità appartengono al passato e guardate più sereni verso il futuro. Per quanto riguarda la salute, la forma fisica sarà splendente: sarete pieni di energie e godrete di un morale alto.

Amore 5/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(21 aprile – 20 maggio)

Giove è in sestile con il Sole nel vostro segno. In coppia ci sarà la possibilità di qualche discussione di troppo, anche per colpa di particolari poco importanti che potrebbero però minare la stabilità del vostro rapporto. Single: non abbiate paura delle novità e cercate di immergervi nelle avventure che la giornata ha in serbo per voi. Professionalmente, sarebbe meglio cercare di osservare attentamente cosa sta accadendo intorno prima di prendere qualsiasi decisione. Per quanto riguarda la salute cercate di non superare i vostri limiti fisici per evitare un calo di energia.

Amore 3/5

Salute 3/5

Denaro 3/5

(21 maggio – 21 giugno)

Nettuno è in risonanza armonica nel vostro segno. In coppia è un buon momento per parlare dei problemi quotidiani cercando di trovare le soluzioni per proseguire serenamente verso il futuro. Single: dovreste provare ad essere più chiari nelle conversazioni ed esprimere le vostre aspettative. Professionalmente le vostre qualità di mediatori saranno importanti: potreste dover intervenire in un battibecco riuscendo a sbloccare la situazione con astuzia. Per quanto riguarda la salute le influenze planetarie vi aiuteranno a calmarvi e a rilassarvi: dovreste cercare di godervi di più i piaceri della vita.

Amore 3/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(22 giugno – 22 luglio)

Nettuno è in risonanza dissonante nel vostro segno. In coppia vi aspetterete gesti amorevoli da parte del partner, ma purtroppo non sarà facile ottenerli. Cercate di agire con diplomazia rimanendo calmi: domani andrà decisamente meglio. Single: dovreste cercare di non essere sarcastici e di comunicare chiaramente le vostre intenzioni. Professionalmente sarete soddisfatti del vostro lavoro e vi concentrerete con più entusiasmo sui progetti: a breve ne raccoglierete i frutti. Per quanto riguarda la salute cercate di bilanciare le vostre energie e di evitare le situazioni stressanti per godere al massimo della vostra energia.

Amore 2/5

Salute 3/5

Denaro 2/5

(23 luglio – 22 agosto)

Il Sole è in risonanza armonica nel vostro segno. Sentimentalmente molte coppie otterranno un notevole consolidamento dei loro legami: l’amore è forte e con basi solide. I single potrebbero presto scoprire che una semplice conoscenza nasconde qualcosa di molto più profondo. Professionalmente sarete al top della motivazione e riuscirete a convincere facilmente i collaboratori a seguire le vostre idee. La salute non vi causerà alcun tipo di problema: godetevi la giornata perché sarete efficaci ed operativi in tutti i settori.

Amore 5/5

Salute 5/5

Denaro 4/5

(23 agosto – 22 settembre)

La Luna è in sestile con Venere nel vostro segno. Nella vita di coppia regna il buon umore ed il vostro atteggiamento affettuoso sorprenderà piacevolmente il partner. Dovreste passare una giornata piena di sentimenti, belli e profondi. Single: godetevi questo clima astrale favorevole ed uscite di casa perché potreste conoscere persone accattivanti. Professionalmente siete ambiziosi, decidendo di assumervi nuove responsabilità che nel futuro vi apriranno porte migliori. Per quanto riguarda la salute le Stelle raccomandano la moderazione delle energie, perché i prossimi giorni saranno più o meno impegnativi ed avrete bisogno di supporto emotivo per mantenere il vostro equilibrio.

Amore 4/5

Salute 3/5

Denaro 3/5

(23 settembre – 22 ottobre)

Mercurio è in risonanza armonica nel vostro segno. In coppia è una giornata favorevole alla comunicazione: è arrivato il momento di chiarire le vostre insoddisfazioni ed il partner sarà aperto ad ogni soluzione. Single: cercate di essere più flessibili ed ascoltate di più i punti di vista degli altri. Professionalmente il vostro senso della diplomazia sarà apprezzato e potreste dover appianare alcuni conflitti interni: non preoccupatevi, ne uscirete vincenti. Per quanto riguarda la salute, sarebbe utile fare più esercizio fisico per mantenervi in forma.

Amore 4/5

Salute 3/5

Denaro 5/5

(23 ottobre – 21 novembre)

Urano è in risonanza armonica nel vostro segno. In coppia l’intesa con il partner si fa più profonda e penserete maggiormente al futuro: deciderete di fare alcuni cambiamenti per aumentare la vostra sicurezza. Single: Urano vi aiuterà ad osare di più nei confronti di una persona che vi interessa da tempo. Professionalmente la giornata sarà impegnativa e sarà necessario rivedere alcune informazioni per procedere con fiducia. Per quanto riguarda la salute, potreste decidere di prestare più attenzione al vostro stile di vita e cercherete di migliorare alcuni aspetti.

Amore 5/5

Salute 3/5

Denaro 4/5

(22 novembre – 20 dicembre)

Marte è in risonanza dissonante nel vostro segno. In coppia avrete difficoltà a comunicare e non riuscirete ad esprimere veramente ciò che sentite: prendetevi il tempo necessario per pensare e riprovateci, il partner vi starà accanto. Single: non è la giornata migliore per dichiarare il vostro amore. Professionalmente dovreste concentrarvi più del solito per portare a termine i vostri lavori. Chiedete aiuto se ne sentirete il bisogno: nessuno si meraviglierà. Per quanto riguarda la salute, la stanchezza si farà sentire: concedetevi tempo per riposare e per ricaricare le batterie.

Amore 2/5

Salute 2/5

Denaro 2/5

(21 dicembre – 19 gennaio)

Giove è in sestile con il Sole nel vostro segno. In coppia cercate di evitare che l’impulsività prenda il posto della pacatezza nei dialoghi col partner ed astenetevi da reazioni eccessive a seguito di eventuali mancanze da parte della vostra metà. Single: sarete troppo introversi e potreste allontanare le persone che non vi conoscono bene. Professionalmente non dovreste ragionare troppo in fretta per non lasciatevi guidare da opportunità che portano soddisfazioni temporanee: prendetevi il tempo necessario per prendere una decisione ponderata. Per tutelare il vostro benessere non lasciatevi sopraffare da pensieri negativi ed agite in fretta per risollevare il morale.

Amore 2/5

Salute 2/5

Denaro 2/5

(20 gennaio – 18 febbraio)

Giove è in sestile con il Sole nel vostro segno. In coppia dovreste cercare di bilanciare la routine e aggiungendo un po’ di fantasia nel vostro rapporto: il partner non è troppo convinto della vostra situazione attuale. Single: cercate di sfruttare l’immaginazione per conquistare il cuore di una persona che vi attrae. Professionalmente cercate di trovare un equilibrio: state accelerando troppo e dovreste ripensare alcune delle vostre strategie. Per quanto riguarda la salute non siete al massimo delle forze: riposatevi se potete, vi sentirete più forti.

Amore 3/5

Salute 3/5

Denaro 2/5

(19 febbraio – 20 marzo)

Venere è in risonanza armonica nel vostro segno. In coppia i sentimenti saranno più profondi del solito e potreste pensare di passare una serata in intimità. Il partner apprezzerà le iniziative e capirà quanto valore ha per voi. Single: vivrete un giorno appagante in prospettiva sentimentale e, con l’aiuto di Venere che lavora per voi, potrete aspettarvi grandi cose. Professionalmente i cambiamenti improvvisi potrebbero farvi sentire un tantino incerti: abbiate più fiducia nelle vostre qualità perché avete i mezzi giusti per vincere. Per quanto riguarda la salute, vi sentite molto forti e pronti a nuove sfide.

Amore 5/5

Salute 4/5

Denaro 5/5

Dizionario Astrale:

Risonanza dissonante:

Dal punto di vista astrale, le energie dei pianeti dissonanti, sono forti ed in opposizione. Si scontrano con forza nel segno che li ospita: aspetto negativo all’inizio, ma i cambiamenti che producono daranno benefici in futuro.

L’opposizione astrologica:

Un’opposizione astrologica rappresenta la posizione di due pianeti opposti alla Terra. I due pianeti sono in conflitto e cercano di prevalere l’uno sull’altro. Questo aspetto induce ad una lotta interna. In genere ha un’influenza negativa ma vi farà comunque maturare se riuscirete a valorizzare il meglio di entrambi i pianeti in questione.

Il quinconce:

Il quinconce in astrologia rappresenta un angolo di 150 ° tra due pianeti rispetto alla Terra. Molto sottile, questo aspetto influenza il nostro “io” interiore e favorisce il perfezionamento. Sulla ruota dello zodiaco, si oppone sempre a due degli elementi primordiali (aria, acqua, fuoco e terra). Simbolo della dualità, spinge all’armonia e alla riconciliazione.

Quadrato:

Il quadrato in astrologia forma un angolo di 90 ° tra due pianeti. I pianeti sono in conflitto permanente ed i loro effetti sono inizialmente dannosi, mettendovi in contraddizione con voi stessi. Però, con forza e tenacia, è possibile farsi un alleato.

Risonanza armonica:

A livello astrologico, un pianeta in risonanza armonica rispetto ad un segno, emette fluidità energetica. Supporta, conforta e promuove il benessere del nativo in questo segno. Nella maggioranza dei casi è un aspetto benefico.

Congiunzione:

Una congiunzione astrologica è un aspetto tra due pianeti sulla stessa linea rispetto alla Terra. È di natura neutrale e può diventare positivo o negativo a seconda dei pianeti che lo compongono o dell’influenza di altri aspetti. Il suo ruolo è di combinare le energie.

Sestile:

Il sestile in astrologia forma un angolo di 60° tra due pianeti rispetto alla Terra. Come il trigono (ma più concreto), è utile ed è un vettore di armonia ed equilibrio. Porta anche una buona comunicazione ed apertura mentale.

Trigono:

Un trigono, in astrologia, è un aspetto tra due pianeti che formano un angolo di 120° rispetto alla Terra. I due pianeti si sostengono a vicenda e si scambiano le loro energie. Questo aspetto è positivo e porta armonia e benessere.