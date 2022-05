Roland Garros, Giulio Zeppieri qualificato

LATINA – Storica impresa per il 20enne pontino Giulio Zeppieri alle qualificazioni per il tabellone principale del prestigioso Roland Garros. Nell’ultimo turno delle eliminatorie per la rassegna parigina, dopo aver superato in due set il quotato romeno Copil, Zeppieri si è imposto sul padrone di casa Jean Cuenin battendolo 6-3 6-4 in un’ora e ventisei minuti di gioco. Particolarmente emozionante il settimo gioco, con l’acclamato francese ad un passo dalla parità ma con Zeppieri riuscito a rimontare tre palle break fino a vincere ai vantaggi. E’ la prima volta che un tennista pontino, attualmente numero 275 del ranking mondiale, arriva così in alto in un torneo del Grande Slam. Zeppieri aveva stupito tutti già a Roma, centrando la qualificazione agli Internazionali d’Italia al Foro Italico.

Ora un nuovo traguardo, finora il più importante della sua carriera.