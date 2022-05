Semifinale scudetto per le ragazze della pallamano Pontina, nel nome di Marica

PONTINIA – “Un sogno che si è trasformato in realtà, ora manca solo il mito”. Così, Mauro Bianchi presidente dell’Hc Cassa Rurale Pontinia parla del match che si giocherà stasera alle 19 al Palasport Marica Bianchi di Pontinia, intitolato a sua figlia, e che vedrà di fronte la squadra di casa e la corazzata Bressanone. Il match, che è un grandissimo traguardo per le ragazze pontine, mette in palio l’accesso alla finalissima per lo scudetto della serie A Beretta femminile.

A poche ore dalla sfida ne abbiamo parlato su Radio Immagine. “Arrossisco ancora quando mi chiamano presidente, sono solo un papà che ama questo sport”, racconta Bianchi che ha deciso di guidare la squadra in cui giocava la figlia, scomparsa giovanissima nel 2018 in un incidente stradale. “Marica aveva 6 anni quando ha lasciato la danza per questo sport che io non conoscevo e poi negli anni mi ha trasferito la passione per la pallamano. Lo sport è bello tutto, questo lo è ancora di più perché era la passione di mia figlia” ha raccontato.

IL MATCH «Questa partita rappresenta un momento importante per la storia del nostro Club ma anche per la città che rappresenta perché, per la prima volta, a Pontinia si giocherà una semifinale che mette in palio lo scudetto – aggiunge coach Giovanni Nasta – Conosciamo il valore dell’avversario ma siamo consapevoli che possiamo e vogliamo scrivere la storia perché la nostra forza è il gruppo. Sarà importante capire come le nostre giovani giocatrici reagiranno di fronte a una squadra così ben allestita, che abbiamo già messo in difficoltà in Coppa, ma dalla quale abbiamo subìto una rimonta nonostante il nostro vantaggio di sette gol a sei minuti dalla fine».

In classifica il Brixen ha chiuso la stagione regolare al primo posto mentre il Pontinia s’è piazzato al quarto posto. «Il Brixen si presenta con giocatrici molto forti sia individualmente sia come collettivo, hanno una grande esperienza e una giocatrice esperta di 38 anni come Duran che ha vinto scudetti a Conversano e Oderzo, insieme a Giada Babbo e a Giorgia Di Pietro, un trio di grande spessore insieme ad altre giocatrici che completano il sette base di questa importante formazione – aggiunge coach Nasta – In porta ci sarà Monica Prunster, vincitrice di scudetti proprio con me come allenatore e questa è una cosa che mi piace ricordare. Noi ci presenteremo campo con un buono stato di forma e con la consapevolezza di poter fare bene e di mettere in difficoltà una squadra così importante: finora c’è mancata la cattiveria agonistica che però, da questo momento, potrebbe uscire fuori e farci fare cose impensabili».

L’ingresso al palasport Marica Bianchi di Pontini sarà libero con i cancelli che verranno aperti a partire dalle ore 17:30 fino a esaurimento dei posti disponibili. La partita potrà essere comunque seguita in diretta streaming sulla piattaforma elevensports.it con il commento di Learco Giovannangeli e Federico Galandrini.