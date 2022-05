Sermoneta, sul Cavata qualcuno ha vandalizzato quattro ontani: “Gesto indefinibile per la sua violenza”

“Sospendiamo momentaneamente le escursioni guidate per tristezza, per gli amici del Fiume Cavata è un giorno triste – si legge in un suo post – Denuncio pubblicamente e seguirà immediata denuncia ai forestali e altre autorità. Nel corso d’acqua detto Fosso della Regina diretto all’interno del monumento naturale di Monticchio – Sermoneta oggi abbiamo trovato questo. Indefinibile il gesto per la violenza che rappresenta e per la sacralità del luogo in cui è stato commesso il reato. Era un luogo amato e ammirato da tutti, un paesaggio di una bellezza indescrivibile, solo vivendo l’esperienza potevi comprendere il valore di quell’arco naturale e di quell’ontano secolare”.