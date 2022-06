A Gaeta la festa della Marina Militare – IL VIDEO

GAETA – Quest’anno la Giornata della Marina è stata celebrata in Piazzale Caboto a Gaeta, città orgogliosamente unita alla Marina da un legame storico che risale al 1861, quando con la resa della piazzaforte si crearono le condizioni per la fusione della Marina Sarda e di quella Borbonica. E’ il 160° della Marina Militare e per l’occasione è arrivato il Ministro della Difesa Lorenzo Guerini. Nelle acque del Golfo la bellissima Amerigo Vespucci, la nave scuola della Marina Militare. E’ stata la Forza Armata a pubblicare lo streaming della manifestazione.