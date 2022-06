Formia, vandalizza i giochi per bambini, denunciato un 26enne

FORMIA – Ha danneggiato i giochi per i bambini nella zona di Vindicio. Poi, una volta consumato l’atto vandalico, si è allontanato pensando forse di non essere stato visto. Sono stati alcuni residenti che al contrario avevano assistito alla scena, a chiamare il 112, il numero unico di emergenza, e a fornire una descrizione del ragazzo immediatamente diramata via radio alle unità operative sul territorio. Gli agenti del commissariato hanno così rintracciato il giovane che nel frattempo aveva raggiunto la Villa Comunale. Si tratta di un 26enne residente a Formia, trovato anche in possesso di un coltello a serramanico e denunciato per porto abusivo di arma da taglio oltre che per danneggiamento.

“La collaborazione con i cittadini funziona”, commenta il Questore Michele Maria Spina che ha disposto un ulteriore potenziamento dei servizi di controllo sul territorio.