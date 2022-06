Aprilia, minacciano con le forbici i controllori del treno, denunciati dai carabinieri

APRILIA – Hanno minacciato con delle forbici gli addetti alla sicurezza di un treno Roma-Nettuno per eludere il controllo dei biglietti che non avevano. Due giovani cittadini nigeriani di 25 e 28 anni sono stati identificati e denunciati dai carabinieri del Reparto territoriale di Aprilia con l’accusa di minaccia aggravata a pubblico ufficiale e interruzione di pubblico servizio. Il treno infatti, a causa dell’episodio, non è ripartito e ha accumulato un’ora di ritardo. E’ accaduto ieri sera alla stazione di Campoleone dove sono arrivati i militari del Nucleo operativo di Aprilia.