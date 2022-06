Benacquista Art Collection, espone Marianna Galati

LATINA – Prosegue la rassegna “Benacquista Art Collection” presso l’agenzia di Latina che è sede espositiva di 12 mostre curate da MAD per tutto il 2022. Il mese di giugno inizia con le opere di Marianna Galati con un’altra piccola antologica dopo quella di Dino Catalano; l’artista è una grafica pubblicitaria, un’insegnante di sostegno espone negli spazi comuni dell’agenzia di via del Lido ormai parte del Museo d’Arte Diffusa.

Tre sono gli aspetti in evidenza nella mostra di questa artista che ha sempre denunciato la violenza sulle donne, sia fisica che psicologica, nell’ambito familiare e nell’ambito sociale – spiegano Massimiliano Benacquista e Fabio D’Achille che hanno improntato il progetto partendo da un calendario da tavolo che vede dodici artisti celebrare il 2022 nel segno dell’Arte Contemporanea – L’antologica “Donne sull’orlo…” è uno spaccato d’impegno, umano e ideale di una donna che non è concentrata sulla creazione anche perché vittima di soprusi intimi e soprattutto ideali, forse antropici ma tenta sempre di trasformare ogni violenza in una rivolta, addirittura la sua mano diventa rivoltella nel quadro “ti odio” ma le sue cicatrici possono trasformarsi in uno sguardo allo specchio, o addirittura una provocazione “leggera” che invece propone un gioco ammiccante! E a proposito di ammiccare un’altra delle sue provocazioni è la “donna Barbie” che esce addirittura dal giocattolo e diventa “gioco” di sguardi anzi di selfie, dove anche gli accessori diventano oggetti seduttivi!

Infine una serie di pennellate “gestuali” informali dove le forme femminili tendono ad emergere e confondersi con la natura ed il paesaggio. Una cifra stilistica legata all’esperienza del Liceo Artistico di Latina ai maestri Carmine Cerbone e Roberto Andreatini maturata all’Accademia di via Ripetta a Roma e tanta esperienza nella professione pubblicitaria come designer e web master.

La mostra è visitabile nella sede di Benacquista Assicurazioni in via del Lido dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 12:30 e dalle 15:30 alle 17:30 fino al 30 giugno 2022 (sabato e domenica chiuso).