Covid, 236 casi e 6 ricoveri al Goretti

LATINA – Sono 236 oggi i nuovi casi di covid registrati nel bollettino della Asl di Latina dell’8 giugno, in flessione rispetto a ieri, ma in aumento rispetto a mercoledì 1 giugno quando erano stati 196. Balza in alto il numero dei ricoveri che sono stati 6 al Goretti nelle ultime 24 ore, 12 in due giorni i pazienti pontini ospedalizzati, di cui 9 a Latina e tre trasferiti in altre strutture. Non ci sono stati decessi.

I nuovi contagi sono emersi da circa 1200 tamponi per un tasso di positività che sfiora il 21%.

Il comune che conta più casi è Latina con 64, 23 ad Aprilia e Formia, tutti sotto i 20 gli altri Comuni pontini.

“Si registra un aumento dei casi di reinfezione da Covid, che rappresentano circa il 10% dei casi complessivi. Rinnovo l’appello soprattutto agli over 80 e ai fragili di eseguire la quarta dose di vaccino”, ha detto l’assessore regionale alla sanità del Lazio Alessio D’Amato.