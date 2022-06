Covid, 179 nuovi casi e nessun decesso

LATINA – Sono 179 i nuovi casi di covid a Latina e provincia, in ulteriore flessione rispetto agli ultimi due giorni. Non ci son stati decessi e un solo ricovero è stato registrato all’ospedale Santa Maria Goretti.

I casi sono così distribuiti: Aprilia 19, Castelforte 2, Cisterna di Latina 13, Cori 7, Fondi 6, Formia 12, Gaeta 5, Latina 54, Lenola 1, Minturno 6, Monte San Biagio 1, Norma 1, Pontinia 6, Priverno 7, Roccagorga 1, Rocca Massima 1, Sabaudia 2, San Felice Circeo 3, Santi Cosma e Damiano 3, Sermoneta 6, Sezze 8, Sonnino 3, Sperlonga 1, Spigno Saturnia 1, Terracina 9, Ventotene 1.

Come reso evidente anche dai dati settimanali, prosegue la fase discendente delle infezioni da covid. Tra il primo e il 7 giugno, sono emersi 1.213 casi in calo del 9,34% rispetto ai 1.338 della precedente rilevazione. nello stesso periodo è stato registrato un solo decesso. In salita i ricoveri che sono stati 9 (6 nella settimana precedente), un dato già superato nelle settimana in corso.