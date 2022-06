Covid, 282 casi e nessun decesso a Latina e provincia

LATINA – Sono 282 i pontini risultati positivi al covid nelle ultime 24 or (in discesa rispetto all’ultimo bollettino, ma in aumento rispetto a mercoledì scorso), un paziente è stato ricoverato al Goretti e non ci sono stati decessi nelle ultime 24 ore. Il rapporto positivi tamponi si attesta oggi intorno al 26% anche questo in salita.

I casi sono emersi ad Aprilia 34, Bassiano 1, Castelforte 1, Cisterna di Latina 14, Cori 23, Fondi 17, Formia 10, Gaeta 4, Itri 8, Latina 69, Minturno 10, Monte San Biagio 6, Norma 4, Pontinia 6, Priverno 8, Roccagorga 1, Sabaudia 15, San Felice Circeo 2, Santi Cosma e Damiano 12, Sermoneta 4, Sezze 10, Sonnino 3, Sperlonga 4, Spigno Saturnia 1, Terracina 15. Sono state 60 le guarigioni notificate nelle ultime 24 ore.

Le infezioni sono in crescita e molte sono le reinfezioni che si stanno registrando. A rischiare di più sono gli studenti alle prese con gli esami di scuola media e di maturità che in caso di covid possono sostenere l’orale a distanza, ma non gli scritti.