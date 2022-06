Il tennista di Latina Giulio Zeppieri alle qualificazioni di Wimbledon

LATINA – Il tennista di Latina Giulio Zeppieri (nella foto dal profilo Fb) è tra i 16 italiani nel tabellone delle qualificazioni a Wimbledon 2022 (27 giugno 10 luglio). E spera di fare il tris. Dopo essersi qualificato agli Internazionali di Roma, e al suo primo torneo di Grande Slam, il Roland Garros, l’atleta, che sta vivendo un momento magico, tenta la più prestigiosa delle competizioni Slam, stavolta sull’erba. Con Zeppieri, tra gli italiani più promettenti, ci sono l’esperto Andreas Seppi e Flavio Cobolli quest’ultimo come il pontino tra le promesse migliori al mondo.

Dopo aver scalato grazie al torneo di Francia la classifica del ranking mondiale risalendo di 50 posizioni (da 215 a 165), il 20enne di Latina esordirà contro il tedesco Daniel Masur.

Le qualificazioni di Wimbledon, al via da oggi, lunedì 20 giugno, sui campi dell’All England Club (in diretta su Sky Sport). Il match con Zeppieri è in programma sul campo 18 con inizio alle 16,10.