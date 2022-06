Premio Gianfranco Compagno, oltre 50 elaborati presentati dalle scuole. Cerimonia ad Aprilia

APRILIA – Si terrà domenica 12 giugno alle 10,30 nell’aula consiliare del Comune di Aprilia, la cerimonia conclusiva della prima edizione del Premio dedicato al giornalista apriliano Gianfranco Compagno, scomparso il 1 febbraio del 2021. Ne ha dato notizia il fiduciario dell’Associazione Stampa Romana, Gaetano Coppola. L’iniziativa, voluta dal Giornale del Lazio, del quale Compagno, scomparso per covid al Goretti, è stato la penna più importante, ha infatti ottenuto il patrocinio dell’Associazione Stampa Romana, della Regione Lazio, della Provincia di Latina e del Comune di Aprilia.

Oltre 50 gli elaborati presentati dagli alunni i diversi istituti apriliani che si sono cimentati con testi, poesie, disegni ed elaborati grafici che hanno impegnato la giuria composta dal direttore de Il Giornale del Lazio Bruno Iorillo, dai giornalisti Giovanni Del Giaccio, Gaetano Coppola, Clemente Pistilli, Tonj Ortoleva, Alessandro Piazzolla, dal maestro d’arte Ciro Mariano Micino che ha realizzato il logo del concorso e dall’assessore alla Pubblica istruzione e cultura Gianluca Fanucci. Al vincitore andrà una borsa di studio di 150 euro, finanziata dal giornale del Lazio, menzioni speciali per altri elaborati ritenuti meritevoli dalla giuria.

Alla cerimonia di chiusura del “Premio Gianfranco Compagno” parteciperanno la famiglia del giornalista scomparso, la moglie Giorgia e le figlie Manuela e Valeria, l’assessore del Comune di Aprilia, Giorgio Giuffredi e Lazzaro Pappagallo, segretario dell’Associazione Stampa Romana il sindacato dei giornalisti del quale Gianfranco è stato uno dei promotori della sezione pontina, sempre in prima linea per la difesa dei diritti dei giornalisti, soprattutto quelli meno tutelati delle testate minori.