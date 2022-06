Il centro Donna Lilith di Latina apre l’archivio per “Un racconto di attivismo femminista”

LATINA – “Tra le parole e le immagini. Un racconto di attivismo femminista” è la mostra visitabile oggi, venerdì 10 giugno, presso il Centro Donna Lilith aps di Latina, realizzata con manifesti, locandine e volantini tematici. L’associazione, infatti, oltre a gestire i servizi per le donne vittime di violenza, ha al suo interno dal 2010 un Centro di documentazione “Maria Rita Mogno”, costituito dalla Biblioteca e dall’ Archivio, quest’ ultimo ricco di materiali sul femminismo e sul movimento delle donne a Latina.

L’evento si svolge in adesione all’iniziativa ARCHIVISSIMA che si sta svolgendo a Torino, evento dedicato a raccontare e valorizzare gli archivi sia degli Enti specifici sia delle numerose realtà che in Italia raccolgono e custodiscono documenti preziosi per la ricerca e la costruzione di una memoria collettiva. “La nostra associazione parteciperà con del proprio materiale all’interno di un evento dal titolo “Cambia, todo cambia. Manifesti femministi dagli anni Settanta a oggi, organizzato dalla Rete Lilith a cui abbiamo deciso di aderire. Abbiamo pensato, quindi, anche di organizzare un evento presso la nostra sede di Latina per

presentare e valorizzare un parte del nostro patrimonio archivistico, relativo alla nostra associazione e al periodo 1986-2022, in occasione de La notte degli archivi”.

L’appuntamento nella sede di via Fratelli Bandiera 34 dalle ore 19 alle ore 21. (nella foto Francesca Innocenti presidente del Centro Donna Lilith)