Prosegue a Latina Altre storie: a San Luca poesia, musica, clima e chimica

LATINA – Dopo la bella accoglienza del primo fine settimana, torna alla ribalta Altre Storie, la rassegna di cultura e spettacolo diretta da Ferdinando Cedrone e Gioconda Bartolotta che si tiene presso l’anfiteatro della parrocchia San Luca a Latina.

VENERDI’ 24 – Il secondo dei tre week-end di cui si compone il festival comincia venerdì 24 giugno alle 18 con Truffe agli anziani: Informazione e prevenzione. A cura di Antimo Di Biasio (Ass. Naz. Controllo di Vicinato)

Alle 20.30 va in scena Note di Poesia – Presentazione del libro di Francesca Suale Fragile, Atlantide editore. Con l’autrice, la giornalista Teresa Faticoni e il coro diretto dalla maestra Paola Salvezza D’Altrocanto nonostante tutto che per l’occasione sarà accompagnato al pianoforte da Andreina Nascani. Letture a cura del poeta Robin Corradini (a una sua composizione è affidata la copertina poetica dell’incontro) e Gioconda Bartolotta. L’immagine di copertina e le illustrazioni all’interno del volume sono di Fabrizio Gargano che sarà presente alla serata.

A seguire, con inizio alle 22 il Trio Acustico Maguiva ripropone musica pop e rock adattandola a soli tre strumenti: Emanuele (percussioni e voci), Guido (chitarra) e Ivan (chitarra e voci).

SABATO 25 – Si continua nell’anfiteatro della parrocchia sabato 25 giugno alle 18 con Il circo delle nuvole – Lettura animata per bambini e bambine dai 4 ai 10 anni. A cura di Botteghe Invisibili. Alle 20 – Jazz e parole: Una nuova didattica – Presentazione del libro di Nicoletta Zuliani Non dite alla mia preside che insegno (inglese) come il jazz. Con l’Autrice, il gruppo 3ForJazz. Moderano Amalia Tagliaferri e Ferdinando Cedrone

Torna in scena alle 21.30 Tony Montecalvo con Music&Lyrics, un concerto con letture per mettere in evidenza la connessione tra le arti e l’influenza che le stesse esercitano tra di loro. La parte musicale è volutamente molto scarna (una voce, una chitarra acustica e una armonica) proprio per mettere in evidenza il testo e la narrazione.

Sul palco ci saranno: Tony Montecalvo – Voce/Chitarre acustiche/armonica con le lettrici: Stefania Cavalcanti e Gioconda Bartolotta

DOMENICA 26 – La seconda domenica di rassegna, il 26 giugno, si apre alle 20 con Da un sogno a una realtà possibile: Il Parco Urbano delle Acque Medie. Intervengono Loretta Isotton, referente comitato Pro Parco Urbano Acque Medie, Adriana Calì, Assessora all'Ambiente del Comune di Latina.

Alle 21 prestigioso appuntamento con Clima, Agricoltura, Chimica e Società: Uno sguardo d’insieme. A cura del Dottor Giovanni Morelli e Marco Mastroleo (scrittore e divulgatore scientifico) Senza la pretesa di fornire nessuna soluzione, l’archeologo Marco Mastroleo ed il chimico Gianni Morelli, cercheranno di far emergere la complessità che tiene insieme clima, agricoltura, chimica e società: un confronto che ha l’ambizione di far emergere la gravità della situazione evitando l’ossessione di fornire risposte a tutti i costi.

Una chiacchierata trasversale, con un linguaggio accessibile ed il coinvolgimento del pubblico.

Tutte le sere ci sarà il servizio ristorazione organizzato da el Papì 1980.