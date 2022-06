Games di Sport Estate, continua con successo l’iniziativa sul lido di Latina

I Games di Sport Estate sono arrivati a far tappa presso lo stabilimento Kusi Beach Club. Un successo alla presenza di oltre 150 partecipanti nelle sole ore pomeridiane. Non si ferma l’iniziativa del Comitato Provinciale Opes Latina che per due mesi sarà itinerante su tutto il lungomare pontino per animare le ore di permanenza in spiaggia dei bagnanti e non solo. Attività per tutti, goliardiche e di semplice attuazione. Oggi al Kusi sono stati proposti tornei di briscola, play station e calcio balilla, che hanno riscosso successo e partecipazione. Oggi sarà la volta di tiro al canestro, ping pong e bocce, mentre sempre nella giornata di oggi anche il Tulum By Lido Astura, sarà protagonista con i games di briscola, play station e calcio balilla.

Per partecipare sarà sufficiente iscriversi in loco presso le strutture preposte, oppure inviando un whatsapp al 350 074 4212.

L’iniziativa realizzata in collaborazione con il Comune di Latina, promossa da Città Sport e Cultura e con il patrocinio di Coni Lazio e Cethegus, proseguirà fino a tutto luglio per il gran finale che decreterà lo stabilimento vincitore.