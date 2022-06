Lago di Sabaudia, suona Taskayali: pianoforte a coda, zattera e musiche ispirate a Ventotene

SABAUDIA – Un pianoforte, un tramonto e una pedana galleggiante in uno degli scenari più belli che la provincia di Latina ha la fortuna di avere sul proprio territorio. Torna a suonare sulle acque del Lago di Paola (la prima volta era stata nel 2018), stavolta nell’Oasi Naturalistica del bacino, proprio sotto il promontorio del Circeo, Francesco Taskayali, pianista di Latina con residenza artistica a Ventotene. Ed è proprio a Ventotene, e ad alcuni suoi personaggi di ieri e di oggi, che sono ispirate le musiche scritte dall’artista che compongono il programma del suggestivo concerto.

L’appuntamento con il Floating Concert è per sabato 25 giugno alle 20, con il pianoforte a coda su un pontile galleggiante e il pubblico in canoa o sul prato dove si può ascoltare la musica sdraiati su un telo da mare portato da casa. (Botteghino 15 euro l’ingresso sul prato, 30 in canoa).

Per saperne di più, ne parleremo sabato mattina alle 9,10 su Radio Immagine con Francesco Taskayali.