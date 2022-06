Scuola, tavolo di confronto in Provincia dopo il crollo al Marconi di Latina

LATINA – Si è tenuta oggi in Provincia a Latina la prima riunione di un tavolo di confronto permanente sulla scuola chiesto dai segretari generali Cgil, Cisl, Uil. Il Presidente della Provincia Gerardo Stefanelli ha riunito con le organizzazioni sindacali, la presidente della Commissione Pubblica istruzione Valeria Campagna, i tecnici e dirigenti del settore Edilizia Scolastica. Al centro il recente crollo del soffitto in una delle aule ricavate nella palestra dell’istituto G. Marconi di Latina, che causato, il ferimento di alcuni studenti.

Il Presidente Stefanelli intanto ha ribadito che la provincia di Latina si è sempre impegnata e continuerà a farlo per garantire la sicurezza degli edifici e degli spazi scolastici di propria competenza. Anzi ha aggiunto che il settore dell’edilizia scolastica, a breve, sarà dotato di un suo dirigente e di altro personale qualificato, a seguito dei concorsi pubblici che l’ente di Via Costa si accinge a bandire.

Piena soddisfazione anche da parte della consigliera Campagna che ha accolto positivamente questo incontro e ha ribadito l’impegno da parte sua e della Provincia di garantire a tutti gli studenti la loro sicurezza e quella di tutto il personale scolastico. Nel corso dell’incontro la presidente della commissione al ramo ha avanzato la proposta di ampliare il tavolo permanente con una rappresentanza di studenti: “Sono loro e gli insegnanti i principali attori del mondo scolastico”, ha sottolineato Campagna.