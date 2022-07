Caso Latina, Calandrini e Durigon: “Occorre un tavolo nazionale del centrodestra”

LATINA – “Quanto accaduto e quanto accadrà a Latina deve diventare oggetto di un tavolo nazionale del centrodestra, sottoposto all’attenzione dei tre leader nazionali, Giorgia Meloni, Matteo Salvini e Silvio Berlusconi”. Lo dichiarano in una nota congiunta il coordinatore regionale della Lega On. Claudio Durigon e il coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia Sen. Nicola Calandrini

“Qui – scrivono – abbiamo assistito ad un centrodestra elettorale e ad un centrodestra che ha poi optato per scelte di convenienza. Fratelli d’Italia e Lega in questi mesi si sono collocati senza esitazioni all’opposizione dell’amministrazione Coletta. Siamo pronti ora a competere per le prossime elezioni che si svolgeranno, così come ha disposto il Tar, in 22 sezioni su 116, con la convinzione che ci siano ancora tutte le condizioni per poter vincere al primo turno. L’auspicio è ricompattare il centrodestra di fronte a questa enorme opportunità per la città.

Ma ci aspettiamo dagli alleati che non ci siano più ambiguità e rovesciamenti di fronte a seconda delle opportunità, in nome di una non mai chiarita “responsabilità”. È importante scegliere da che parte stare, sia che si vada al voto, sia nel caso in cui il Consiglio di Stato decida di ribaltare il verdetto del TAR, riabilitando sindaco e consiglio comunale ad ora decaduti.

La sentenza di venerdì è uno spartiacque e tutto il centrodestra è chiamato ora a dire agli elettori qual è la sua posizione rispetto a Damiano Coletta, ma anche rispetto ai prossimi appuntamenti con le elezioni politiche e regionali. Latina non può diventare un’eccezione e un precedente. Chiederemo a Giorgia Meloni e Matteo Salvini di dare la dovuta attenzione a Latina affinché sia fatta la dovuta chiarezza di fronte alla città”.