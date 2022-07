Piano rifiuti, il presidente della Provincia Stefanelli convoca l’assemblea dei sindaci

LATINA – Il Presidente della Provincia Gerardo Stefanelli ha convocato per venerdì prossimo 15 luglio alle ore 10, l’assemblea dei sindaci sul piano rifiuti, così come richiesto da numerosi sindaci, con all’ordine del giorno il piano integrato sul ciclo dei rifiuti alla luce dell’audizione del commissario regionale e delle decisioni adottate da quest’ultimo sui possibili siti per conferimento dei rifiuti inerti.

La riunione sarà anche l’occasione per discutere sulla proposta di legge concernente la disciplina degli enti di governo d’ambito territoriale ottimale per la gestione integrata dei rifiuti urbani che proprio in questi giorni è all’esame del Consiglio regionale del Lazio.

“Come da me auspicato nelle scorse settimane – sottolinea Stefanelli – è arrivato il momento per i sindaci della provincia di Latina di affrontare in maniera complessiva e con grande senso di responsabilità il tema del ciclo integrato dei rifiuti che porterà a cambiamenti epocali sul nostro territorio nella gestione di questo servizio che è fondamentale per la qualità della vita dei cittadini. Mentre la Regione si appresta a varare la legge sugli Egato (gli ambiti territoriali) – conclude – dobbiamo lavorare e farci trovare pronti per governare il cambiamento e non invece subire il corso degli eventi”.