Per il Latina Calcio arriva l’ok della Figc per l’iscrizione al prossimo campionato di serie C

LATINA – Nessun problema per il Latina Calcio nell’iter per l’iscrizione al prossimo campionato di serie C. Ieri, infatti, è arrivato il parere positivo dalla Figc e dalla Covisoc sulla documentazione presentata dal club pontino. La commissione criteri infrastrutturali e sportivi ha rilevato che, allo stato degli atti, non sussistono motivi ostativi all’ottenimento della Licenza Nazionale per la stagione 2022/2023. La Covisoc, inoltre, ha comunicato che risultano integrati i criteri economico -finanziari adottati dalla società.

In Lega Pro il parere negativo è stato espresso per due sodalizi, Teramo e Campobasso. Sperano di prendere il loro posto Fermana e Torres.