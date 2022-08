Coalizione Coletta incontro pubblico al Giardino della Vita di Via Tuscolo

LATINA – Alle ore 18:30 di giovedì 25 agosto, presso il Giardino della Vita di via Tuscolo, la coalizione a sostegno della candidatura a Sindaco di Damiano Coletta ha organizzato un incontro pubblico con i cittadini e le cittadine residenti. Infatti, le sezioni 40 e 44, che insistono sulla zona, sono chiamate alla rivotazione del 4 settembre. Saranno presenti alcuni candidati delle liste Latina Bene Comune, Partito Democratico, Per Latina 2032 e Riguarda Latina. Con loro, ovviamente, anche Damiano Coletta. “Sarà l’occasione – spiegano i candidati – per affrontare, insieme ai cittadini e alle cittadine residenti, le problematiche del quartiere e le principali questioni della città”.

“I progetti avviati con l’approvazione del bilancio possono essere ripresi e realizzati già dal 4 settembre – aggiungono – In questo senso sarà importante avere una maggioranza chiara e libera dall’ostruzionismo esercitato dall’opposizione. Abbiamo in mente di costruire una città che possa camminare verso il centenario con gambe solide, e nel bilancio ci sono le risorse necessarie per iniziare a lavorarci”.

I temi della campagna elettorale: una mobilità, che dovrà favorire il collegamento della città con la costa e Latina Scalo; la marina di Latina che deve assumere il posto che le spetta nell’ambito del turismo, valorizzando i suoi luoghi e potenziando il suo commercio; il potenziamento dell’università che sarà uno dei motori di sviluppo della città con servizi adeguati per i giovani che stanno scegliendo, e sceglieranno, Latina per la propria formazione universitaria; completare il risanamento di parchi e dei giardini; portare a compimento il progetto di ABC e, quindi, il completamento della raccolta differenziata porta a porta.

Prima dell’inizio del confronto, intorno alle ore 18, è previsto un momento di gioco per i più piccoli: l’animazione di Giorgia con i suoi “Giochi di una volta”. Con tante sfide divertenti per bimbi e genitori.