Covid, 262 nuovi casi e due ricoveri, il calo prosegue

LATINA – Sono 262 i nuovi casi di covid registrati a Latina e provincia resi noti dal bollettino della Asl di Latina, in discesa marcata rispetto a ieri (-119); due sono stati i ricoveri al Goretti nelle ultime 24 ore (-2) e non ci sono stati decessi.

Il totale di oggi emerge da 1485 tamponi per un tasso di positività sceso al 19,32%. Latina resta sotto i 100 nuovi casi con 78.

In discesa anche l’adesione alla campagna vaccinale per la quarta dose nella fascia over 60. Se nel primo periodo l’adesione era stata elevata, con una media di 400 somministrazioni al giorno, nelle ultime settimane la presenza negli hub vaccinali della provincia di Latina è andata contraendosi: ieri sono stati 112 gli utenti che si sono presentati per il second booster, il giorno precedente erano stati 171.

COMUNE PER COMUNE –

Aprilia 42

Bassiano – Campodimele – Castelforte 1

Cisterna di Latina 11

Cori 10 Fondi 1

Formia 9

Gaeta 8 Itri 2

Latina 76

Lenola 1 Maenza – Minturno 5

Monte San Biagio 4

Norma 1

Pontinia 8

Ponza 1

Priverno 10

Prossedi 1 Roccagorga 2

Rocca Massima – Roccasecca dei Volsci – Sabaudia 18

San Felice Circeo 2

Santi Cosma e Damiano 3

Sermoneta 4

Sezze 9

Sonnino 4

Sperlonga – Spigno Saturnia 4

Terracina 25

Ventotene – TOTALI 262