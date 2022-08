Covid, 381 nuovi casi e tre ricoveri al Goretti

LATINA – Sono 381 oggi i nuovi casi di covid registrati a Latina e provincia, non ci sono stati decessi nelle ultime 24ore e tre sono stati i pazienti pontini ospedalizzati al Goretti. Il totale dei positivi accertati dalla Asl di Latina da inizio pandemia ad oggi sale a 207592 (dato che non include i positivi non tracciati dalla Asl perché diagnosticati con tamponi casalinghi).

Il totale di oggi emerge da circa 1700 tamponi per un tasso di positività del 26%. A Latina 99 nuovi positivi.

I CASI COMUNE PER COMUNE

Aprilia 35

Bassiano – Campodimele – Castelforte – Cisterna di Latina 16

Cori 3 Fondi 25

Formia 19

Gaeta 8 Itri 9

Latina 99

Lenola 4 Maenza – Minturno 15

Monte San Biagio 6

Norma 3

Pontinia 12

Ponza 1

Priverno 13

Prossedi 1 Roccagorga 3

Rocca Massima 4

Roccasecca dei Volsci – Sabaudia 16

San Felice Circeo 2

Santi Cosma e Damiano 3

Sermoneta 13

Sezze 17

Sonnino 9

Sperlonga 5

Spigno Saturnia 1

Terracina 39

Ventotene –