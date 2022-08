Covid, 300 nuovi casi e nessun decesso

LATINA – Sono 300 i nuovi casi di covid registrati tra i residenti in provincia di Latina e comunicati con il bollettino della Asl di Latina di oggi 18 agosto (a cui si aggiungono 40 positivi non residenti) emersi nelle ultime 24 ore da circa 1300 tamponi per un tasso di positività del 26%.

Non ci sono stati decessi nelle ultime 24 ore, e al Goretti si è registrato un solo ricovero. A Latina i nuovi casi sono stati 80, tutti sotto i 30 gli altri comuni pontini.

COMUNE PER COMUNE – Aprilia 11, Castelforte 2, Cisterna di Latina 28, Cori 6, Fondi 4, Formia 14, Gaeta 9, Itri 7, Latina 80, Lenola 6, Maenza 3, Minturno 20, Monte San Biagio 5, Norma 1, Pontinia 9, Ponza 1, Priverno 7, Prossedi 2, Roccagorga 5, Rocca Massima 2, Sabaudia 10, San Felice Circeo 5, Santi Cosma e Damiano 8, Sermoneta 14, Sezze 6, Sonnino 5, Spigno Saturnia 2, Terracina 28.

Nell’ultima settimana si è registrata una flessione dei positivi di quasi il 40%.