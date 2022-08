Covid, 235 casi e un decesso a Minturno

LATINA – Arriva a 900 il numero dei decessi per covid in provincia di Latina. Succede oggi, con la morte di una donna di Minturno di 84 anni. Nel bollettino giornalieri, la Asl di Latina riporta oggi di 235 nuovi casi di contagio (278 considerando anche i positivi diagnosticati nelle ultime 24 ore, attualmente presenti sul territorio, ma non residenti) e un nuovo ricovero all’ospedale Santa Maria Goretti di Latina.

Il totale di oggi emerge da un numero di tamponi inferiore di circa il 50% rispetto a quello delle precedenti 24 ore: 1200 i test effettuati per un tasso di positività intorno al 23%. A Latina si sono registrati 65 casi, 28 a Terracina, tutti sotto i 20 gli altri comuni pontini.

L’andamento della curva resta in costante discesa.

Aprilia 14

Bassiano 2

Campodimele 1

Castelforte 2

Cisterna di Latina 8

Cori 5

Fondi 18

Formia 6

Gaeta 4

Itri 1

Latina 65

Lenola 1

Maenza –

Minturno 7 1

Monte San Biagio 12

Norma 2

Pontinia 7

Ponza –

Priverno 9

Prossedi 1

Roccagorga 1

Rocca Massima 1

Roccasecca dei Volsci 3

Sabaudia 14

San Felice Circeo 2

Santi Cosma e Damiano 1

Sermoneta 3

Sezze 13

Sonnino 3

Sperlonga –

Spigno Saturnia 1

Terracina 28