Forza Italia in Provincia: “Grande soddisfazione per la candidatura di Fazzone”

FONDI – Grande soddisfazione dal gruppo consiliare di Forza Italia in Provincia di Latina sulla candidatura del Coordinatore Regionale di Forza Italia Claudio Fazzone, candidato al Senato della Repubblica nel collegio Uninominale Latina (FR – LT). Lo dichiara in una nota il Capogruppo di Forza Italia in Provincia di Latina Vincenzo Mattei sottolineando che Fazzone è “parlamentare di esperienza consolidata, simbolo di molteplici competizioni elettorali su tutto il territorio regionale dove ha dimostrato competenza, lungimiranza e capacità nelle scelte, oltre e non da meno, un peso politico riconosciuto dai cittadini” e che “la candidatura del coordinatore Fazzone rappresenta un riconoscimento anche per tutti gli amministratori locali come noi che si riconoscono in un progetto politico che affonda le sue radici nell’attenzione per il territorio”.