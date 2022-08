Terzo Polo, ufficializzate le candidature per Camera e Senato a Latina e Frosinone

LATINA – Ufficializzate le candidature del Terzo Polo composto dalla lista unica formata da Azione e Italia Viva per Camera e Senato nelle province di Latina e Frosinone. “Esperienza amministrativa e conoscenza del territorio le caratteristiche comuni e fondamentali tra i candidati espressi dal terzo polo – si legge in una nota – Candidature nuove, giovani e che sapranno rappresentare al meglio le istanze delle due province. Il territorio di Latina e Frosinone, interconnesso per aspetti economici, sociali e culturali, rappresenta un punto di riferimento nel Lazio sia all’interno regione che all’esterno essendo un importante snodo per il centro-sud. Proprio per questi importanti aspetti Azione e Italia Viva hanno individuato delle candidature importanti e capaci di riportare al meglio le istanze del territorio. Inizia ora la campagna elettorale”.

Ecco l’elenco dei candidati:

• Camera – Uninominali:

Lazio 2– U03 – Latina: Tiziano Lauri

Lazio 2– U04 – Frosinone: Stefano Carducci

Lazio 2– U05 – Terracina: Elisa Venturo

• Camera – Plurinominali:

Lazio 2 – P02:

1) Valentina Grippo

2) Mario Raffaeli

3) Patrizia Viglianti

4) Andrea Ranalli

• Senato – Uninominale:

Lazio – U06 – Latina – Frosinone: Adamo Pantano

• Senato Plurinominale:

Lazio – P02

1) Annamaria Parente

2) Filippo Rossi

3) Ileana Piazzoni

4) Massimo Ruggieri

CHI SONO

Tiziano Lauri (31 anni): Coordinatore di Azione a Sabaudia e membro della segreteria provinciale di Azione. Già Consigliere Comunale Sabaudia e dal 2019 e fino a dicembre 2021 Assessore all’ambiente ed economia del mare del Comune di Sabaudia. Attualmente funzionario pubblico.

Stefano Carducci (45 anni): Capo-segreteria del Sindaco di Isola del Liri, lunga esperienza lavorativa nel campo della formazione professionale e della comunicazione di impresa. Lunga esperienza politica e amministrativa nella provincia di Frosinone.

Elisa Venturo (35 anni): Già consulente nella P.A. e membro della cabina di regia regionale di Italia Viva; Nel 2016 nominata Assessore del Comune di Minturno e dal 2021 vicesindaco della città.

Valentina Grippo (51 anni): Consigliera regionale capogruppo del misto. Giornalista, già Consigliera Comunale a Roma. Segretaria regionale di Azione e membro della segreteria nazionale del partito.

Mario Raffaelli (76 anni): Membro della direzione nazionale e responsabile tematico per la politica estera di Azione, già Deputato e Sottosegretario agli affari esteri e di governo.

Patrizia Viglianti (42 anni): Lunga esperienza lavorativa nel mondo dello spettacolo sia in Italia che all’estero. Assessora ai Servizi sociali, politiche giovanili e sport nel Comune di Veroli dal 2017, carica confermata anche nella nuova amministrazione.

Andrea Ranalli (57 anni): Avvocato, già assessore e poi vicesindaco di Torrice dal 1994 al 2008. Lunga esperienza amministrativa e conoscenza del contesto sociale frusinate.

Adamo Pantano (48 anni): Dipendente di ARPA Lazio, Sindaco di Posta Fibreno e Presidente della Riserva Naturale Lago di Posta Fibreno da 8 anni. Assessore presso l’Unione dei Comuni del Lacerno e Posta Fibreno.