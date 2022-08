Oroscopo del giorno 13 Agosto 2022 a cura di Artemis

(21 marzo – 20 aprile)

Mercurio è in quadrato con Urano nel vostro segno. In coppia cercate di evitare che l’impulsività prenda il posto della pacatezza nei dialoghi col partner ed astenetevi da reazioni eccessive a seguito di eventuali mancanze da parte della vostra metà. Single: sarete troppo introversi e potreste allontanare le persone che non vi conoscono bene. Professionalmente non dovreste ragionare troppo in fretta per non lasciatevi guidare da opportunità che portano soddisfazioni temporanee: prendetevi il tempo necessario per prendere una decisione ponderata. Per tutelare il vostro benessere non lasciatevi sopraffare da pensieri negativi ed agite in fretta per risollevare il morale.

Amore 2/5

Salute 2/5

Denaro 2/5

(21 aprile – 20 maggio)

Giove è in sestile con Plutone nel vostro segno. In coppia, tutto va per il meglio: insieme al partner pensate di fare dei cambiamenti interessanti che riguardano il futuro. Potrebbe trattarsi di matrimonio, un bambino o acquistare la casa dei vostri sogni. Single: avrete le risorse necessarie per attirare l’attenzione del vostro prescelto. Professionalmente, sarete tentati di fare domanda per passare ad un livello superiore nella carriera. Coloro che cercano un lavoro avranno più possibilità di successo. Per quanto riguarda la salute siete al top sia fisicamente che psicologicamente.

Amore 5/5

Salute 5/5

Denaro 5/5

(21 maggio – 21 giugno)

Giove è in quinconce con il Sole nel vostro segno. Dal punto di vista sentimentale, in coppia, il Sole vi porta serenità: le tensioni vissute ultimamente scompariranno ed insieme al partner potrete ricominciare su nuove basi. Single: vorreste sapere di più su una persona appena conosciuta. Sta a voi fare il primo passo. A lavoro, la giornata dovrebbe svolgersi senza intoppi: siete motivati e molto determinati. Per quanto riguarda la salute, il Sole vi emana la sua luce e la sua energia e sarebbe un peccato non approfittarne: fate un po’ di movimento.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(22 giugno – 22 luglio)

La Luna è in sestile con Venere nel vostro segno. Dal punto di vista sentimentale, i single che hanno appena fatto un incontro, sentiranno probabilmente il bisogno di conoscersi meglio prima di imbarcarsi in un’avventura. Le coppie faranno di tutto per avvicinarsi al partner e per trascorrere del tempo nella loro intimità. A lavoro, cercherete di organizzarvi in modi diversi per migliorare la vostra produttività ed efficienza. Per quanto riguarda la salute, cercate di muovervi di più: prendere un po’ d’aria vi farà un gran bene. Potreste fare una passeggiata con la famiglia o con gli amici.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(23 luglio – 22 agosto)

Saturno è in risonanza armonica nel vostro segno. Sentimentalmente, le coppie vivono in simbiosi e continueranno con più entusiasmo e passione il loro cammino insieme, iniziando a programmare eventi importanti. Single: alcuni di voi concentreranno i loro pensieri sul passato. È meglio lasciare il passato al passato, chiedendovi piuttosto come non ripetere i vostri errori. Professionalmente, avreste bisogno di riorganizzarvi un po’. Il pianeta vi aiuterà a diventare più efficienti imparando ad anticipare le esigenze e pianificare i compiti in anticipo. Per quanto riguarda la salute, lo stress sembra diminuire e la maggior parte di voi dovrebbe sentirsi molto meglio degli ultimi giorni.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 3/5

(23 agosto – 22 settembre)

Nettuno è in risonanza armonica nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia, dovreste ricevere l’affetto e la gratitudine che aspettavate da un po’. Il partner risponderà a tutte le vostre richieste e dovreste passare una serata appassionante. I single avranno difficoltà a gestire tutte le proposte: sta a loro fare la scelta migliore. La disposizione astrale del giorno accentuerà le evoluzioni sul piano professionale: potrebbe essere un cambio di posizione, riconversione, formazione o semplicemente voler cercare nuove strade. La salute è buona, ma avete bisogno di un po’ più di pace e tranquillità: rilassatevi.

Amore 5/5

Salute 3/5

Denaro 3/5

(23 settembre – 22 ottobre)

Mercurio è in quadrato con Urano nel vostro segno. In coppia avrete difficoltà a comunicare e non riuscirete ad esprimere veramente ciò che sentite: prendetevi il tempo necessario per pensare e riprovateci, il partner vi starà accanto. Single: non è la giornata migliore per dichiarare il vostro amore. Professionalmente dovreste concentrarvi più del solito per portare a termine i vostri lavori. Chiedete aiuto se ne sentirete il bisogno: nessuno si meraviglierà. Per quanto riguarda la salute, la stanchezza si farà sentire: concedetevi tempo per riposare e per ricaricare le batterie.

Amore 2/5

Salute 2/5

Denaro 2/5

(23 ottobre – 21 novembre)

Giove è in sestile con Plutone nel vostro segno. In coppia, la passione aumenta notevolmente e sarete molto più attenti alle aspettative del partner. Dovreste passare una bella giornata piena di amore. Single: abbiate fiducia in voi stessi ed esprimete i sentimenti senza titubanza. Professionalmente, la configurazione planetaria influirà sulla vostra mente. Alcuni di voi prenderanno decisioni importanti, altri potrebbero sentirsi un po’ ansiosi a causa del progresso di un progetto. Non prendete le cose così tanto a cuore ed aspettate che accadono. Per quanto riguarda la salute, gli impulsi di Plutone vi proteggono per tutto il giorno.

Amore 5/5

Salute 5/5

Denaro 5/5

(22 novembre – 20 dicembre)

Mercurio è in quadrato con Urano nel vostro segno. In coppia vi aspetterete gesti amorevoli da parte del partner, ma purtroppo non sarà facile ottenerli. Cercate di agire con diplomazia rimanendo calmi: domani andrà decisamente meglio. Single: dovreste cercare di non essere sarcastici e di comunicare chiaramente le vostre intenzioni. Professionalmente, sarebbe meglio cercare di osservare attentamente cosa sta accadendo intorno prima di prendere qualsiasi decisione. Per quanto riguarda la salute cercate di non superare i vostri limiti fisici per evitare un calo di energia.

Amore 2/5

Salute 2/5

Denaro 2/5

(21 dicembre – 19 gennaio)

Mercurio è in quadrato con Urano nel vostro segno. Dal punto di vista sentimentale, una piccola disarmonia temporanea interesserà le coppie: alcuni di voi saranno capricciosi o addirittura immaturi nei confronti del partner. Anche se il vostro lato giocoso gli piace molto, assicuratevi di non diventare troppo infantili. Single: è una buona giornata per decidere di accelerare un po’ i tempi. Professionalmente, potreste essere infastidito dai discorsi banali dei vostri collaboratori: avrete la possibilità di rimetterli al loro posto. Per quanto riguarda la salute, avete accumulato un po’ troppa stanchezza: dovreste cercare di riposarvi e di rilassare la mente.

Amore 2/5

Salute 2/5

Denaro 2/5

(20 gennaio – 18 febbraio)

Plutone è in risonanza armonica nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia, avete bisogno di più affetto da parte del partner: cercate di parlare per capire il motivo della vostra situazione. Single: se volete vedere una persona dovreste cercare di contattarla. Se aspettate troppo potreste scoprire che ha preso altre strade. Professionalmente siete molto dinamici e riuscirete ad anticipare le cose con ottimismo infallibile. Anche le persone in cerca di lavoro potrebbero vedere la loro situazione migliorare molto presto. Per quanto riguarda la salute, siete carichi di energia e godete di un morale d’acciaio.

Amore 3/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(19 febbraio – 20 marzo)

Mercurio è in quadrato con Urano nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia, il quadrato lunare vi causerà qualche problema e sarà difficile comunicare con il partner. Cercate di rimanere calmi ed agite con diplomazia. Single: potreste pensare di fare una sorpresa ad una persona cara. Professionalmente, sarete vulnerabili emotivamente: dovreste rendervi conto che le vostre reazioni sono sproporzionate e reagire in maniera diversa. Per quanto riguarda la salute, siete stanchi e stressati: cercate di alleviare le tensioni facendo una passeggiata.

Amore 2/5

Salute 2/5

Denaro 2/5

Dizionario Astrale:

Risonanza dissonante:

Dal punto di vista astrale, le energie dei pianeti dissonanti, sono forti ed in opposizione. Si scontrano con forza nel segno che li ospita: aspetto negativo all’inizio, ma i cambiamenti che producono daranno benefici in futuro.

L’opposizione astrologica:

Un’opposizione astrologica rappresenta la posizione di due pianeti opposti alla Terra. I due pianeti sono in conflitto e cercano di prevalere l’uno sull’altro. Questo aspetto induce ad una lotta interna. In genere ha un’influenza negativa ma vi farà comunque maturare se riuscirete a valorizzare il meglio di entrambi i pianeti in questione.

Il quinconce:

Il quinconce in astrologia rappresenta un angolo di 150 ° tra due pianeti rispetto alla Terra. Molto sottile, questo aspetto influenza il nostro “io” interiore e favorisce il perfezionamento. Sulla ruota dello zodiaco, si oppone sempre a due degli elementi primordiali (aria, acqua, fuoco e terra). Simbolo della dualità, spinge all’armonia e alla riconciliazione.

Quadrato:

Il quadrato in astrologia forma un angolo di 90 ° tra due pianeti. I pianeti sono in conflitto permanente ed i loro effetti sono inizialmente dannosi, mettendovi in contraddizione con voi stessi. Però, con forza e tenacia, è possibile farsi un alleato.

Risonanza armonica:

A livello astrologico, un pianeta in risonanza armonica rispetto ad un segno, emette fluidità energetica. Supporta, conforta e promuove il benessere del nativo in questo segno. Nella maggioranza dei casi è un aspetto benefico.

Congiunzione:

Una congiunzione astrologica è un aspetto tra due pianeti sulla stessa linea rispetto alla Terra. È di natura neutrale e può diventare positivo o negativo a seconda dei pianeti che lo compongono o dell’influenza di altri aspetti. Il suo ruolo è di combinare le energie.

Sestile:

Il sestile in astrologia forma un angolo di 60° tra due pianeti rispetto alla Terra. Come il trigono (ma più concreto), è utile ed è un vettore di armonia ed equilibrio. Porta anche una buona comunicazione ed apertura mentale.

Trigono:

Un trigono, in astrologia, è un aspetto tra due pianeti che formano un angolo di 120° rispetto alla Terra. I due pianeti si sostengono a vicenda e si scambiano le loro energie. Questo aspetto è positivo e porta armonia e benessere.