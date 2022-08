Ex Icos, via libera al progetto Comune-Ater: demolizione e ricostruzione secondo il progetto del Pnrr

LATINA – Ci sono novità importanti per l’ex Icos, il gigantesco scheletro di cemento che troneggia affacciato sulla Pontina nel tratto urbano di Latina. Sarà demolito e ricostruito così come prevede il progetto di rigenerazione urbana “A Gonfie Vele” presentato dal Comune di Latina con l’Ater e finanziato nell’ambito del bando Qualità dell’abitare del Ministero delle Infrastrutture. Il commissario straordinario per il Comune di Latina Carmine Valente ha infatti approvato la delibera che sblocca il progetto consentendo di accedere alla prima tranche di un finanziamento da 15 milioni di euro. Soddisfazione è stata espressa dal Presidente dell’Ater di Latina Marco Fioravante.

“Nei giorni scorsi – scrive in una nota – ho lavorato con il Comune di Latina attraverso gli uffici per definire i passaggi necessari a dare corso al progetto di recupero dell’ex Icos, un intervento inserito nei fondi del Pnrr, con un investimento di 15 milioni di euro. Un intervento che deve essere realizzato entro il marzo del 2026. Il Commissario ha proceduto ad adottare la delibera che permette al progetto di passare alla fase successiva, colgo l’occasione per ringraziare lui e gli uffici del Comune per un intervento strategico per Latina”. Il presidente dell’azienda per l’edilizia residenziale pubblica di Latina (Ater) commenta con queste parole l’adozione della delibera n. 35 del 23.08.2022 relativa appunto alla procedura Ex ICOS. “In mancanza di questo atto – sottolinea Fioravante – vi sarebbe stato il pericolo di perdita del finanziamento di 15 milioni di euro ( l’erogazione cui prima trance è prevista nei prossimi giorni). Il finanziamento rientra nei fondi del PNRR (risorse importanti che costituiscono una occasione unica e irripetibile per un intervento di recupero di un pezzo importante della città) ed è parte del più ampio intervento pari ad € 27.300.000 e per i quali il governo e Regione Lazio avevano già sollecitato l’urgenza dei provvedimenti”.