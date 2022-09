A Sabaudia la pioggia fa crollare la strada Lungomare

SABAUDIA – Mentre la protezione civile regionale ha lanciato una nuova allerta meteo per la giornata di lunedì 26 settembre, si guarda ai danni provocati a Sabaudia dalle piogge intense che hanno causato il crollo di un tratto della strada lungomare. Sul posto, domenica mattina, sono intervenuti gli uomini della protezione civile Anc Sabaudia diretti dal maresciallo Enzo Cestra chiamati dai carabinieri forestali per chiudere il tratto all’altezza del Lago di Caprolace. Una nuova interruzione della strada dopo quella tra Rio Martino e la Bufalara, ormai restituita alla natura. Il sindaco Alberto Mosca si è recato sul posto per controllare di persona lo stato delle cose e si è detto preoccupato, invocando l’intervento del Prefetto, della Regione Lazio, della Provincia e dell’Ente Parco.