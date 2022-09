Allerta arancione, il Comune di Itri chiude scuole e impianti sportivi

ITRI- Con l’allerta arancione e il prolungamento della criticità idrogeologica per temporali sulla provincia di Latina e su tutto il Lazio, visti i precedenti dello scorso anno con la frana che travolse il paese, il Comune di Itri ha disposto per la giornata di oggi, venerdì 16 settembre, la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado del territorio comunale, l’annullamento del mercato settimanale e la chiusura dei centri sportivi. Tre ordinanze (le n.30, 31 e 32 del 15/9/2022) emesse nel tardo pomeriggio di ieri con l’obiettivo di scongiurare situazioni di pericolo per la cittadinanza alla quale viene chiesta “la massima collaborazione per la sicurezza di tutti”.

Per ogni emergenza o ulteriori chiarimenti il Comune invita a contattare il numero 3533285886.