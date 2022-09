Ennesima aggressione durante la notte bianca di Norma, arrestato un ragazzo di 26 anni

NORMA- L’ennesima violazione del divieto di avvicinamento ad una ragazza ha fatto scattare l’arresto per un 26enne di Norma. Sono stati i carabinieri della stazione locale questa mattina a notificare l’ordinanza di custodia cautelare emessa dall’autorità giudiziaria dopo le indagini dei militari.

L’occasione era stata l’11 settembre durante la XIV edizione della Notte Bianca di Norma. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri del reparto Territoriale di Aprilia guidati dal tenente colonnello Paolo Guida, il giovane approfittando della confusione nelle strade del centro lepino, aveva avvicinato la vittima per aggredirla, poi, non contento, l’aveva chiamata al telefono per minacciarla.

Essendo già stato colpito da un’ordinanza di divieto di avvicinamento alla persona offesa e ai luoghi da lei frequentati oltre che dal divieto di comunicare con lei con qualunque mezzo, è arrivato l’aggravamento della misura. Il giovane si trova da oggi ai domiciliari presso la sua abitazione.