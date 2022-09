Attentato incendiario all’auto della Ciolfi, prima udienza per Mandrelli

LATINA – Si è tenuta oggi la prima udienza dibattimentale del processo a carico di Valentino Mandrelli, imputato nel processo per l’attentato incendiario avvenuto nel settembre 2020 ai danni dell’ allora Consigliera Comunale delegata alla Marina, Maria Grazia Ciolfi. La giudice Clara Trapuzzano ha disposto il rinvio al 14 dicembre 2022 per l’esame delle parti offese; in quella data saranno sentiti la ex Consigliera Ciolfi e il marito Paolo Pelagatti, difesi dagli avvocati Domenico Casillo e Stefano Reali.

Mandrelli è sotto processo come esecutore materiale dell’attentato commissionato da Gianni Mastrostefano che ha scelto la via del patteggiamento ed è stato condannato a un anno e mezzo . All’origine dell’atto intimidatorio “impedire controlli sul terreno di proprietà di Mastrostefano in via Valmontorio sul litorale di Latina” che la Ciolfi nella sua veste di Delegata alla Marina poteva chiedere.

Nel processo sono parti civili l’esponente politica, il commercialista Paolo Pelagatti, marito della Ciolfi, e il Comune di Latina. L’imputato è difeso dall’avvocata Cinzia Bonavita.