Latina, il centrodestra ha deciso: sfiducerà il sindaco Coletta. Lui annuncia una nuova diretta Facebook

LATINA – Il centrodestra ha deciso che sfiducerà il sindaco Coletta senza attendere oltre. Lo farà uscendo dall’aula del consiglio comunale che si riunisce oggi pomeriggio nell’ultimo giorno utile dopo il rinnovo del voto nelle 22 sezioni. Dopo la convalida degli eletti, i consiglieri di centrodestra (non è chiaro se tutti) abbandoneranno la seduta per andare a rassegnare le proprie dimissioni e mettere la parola fine all’amministrazione Coletta. La decisione è stata presa in un vertice svoltosi questa mattina nella sede di Latina di Fratelli d’Italia con gli esponenti apicali dei partiti della coalizione.

Dal canto suo il sindaco Coletta annuncia una nuova diretta Facebook per le 16,30 dopo quella di ieri sera durante la quale ha lanciato un appello alle forze politiche di opposizione chiedendo un periodo per governare insieme stabilendo le priorità per la città per non perdere i fondi del Pnrr. Proposta evidentemente respinta al mittente.

Non è escluso che il primo cittadino decida di rassegnare le sue dimissioni annunciandole prima alla città. E’ noto che Coletta è uno sportivo abituato a giocare la partita fino all’ultimo secondo, ma per andare avanti gli servono tre consiglieri e non bastano le tentazioni di chi nell’opposizione ha mostrato un’apertura al tema.

(la foto è d’archivio e riferita al duello Coletta-Calandrini del 2016)