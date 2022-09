Maltempo, a Gaeta si stacca una lamiera dall’ex Avir, il Comune chiude Corso Italia. Oggi niente mercato

GAETA – A causa delle forti raffiche di vento e delle particolari condizioni meteorologiche che si protrarranno anche per le prossime ore, si è verificato un distaccamento parziale di una lamiera che riveste l’ex stabilimento Avir. Per questa ragione – avvertono dal Comune – “il Sindaco Cristian Leccese, in via precauzionale e al fine di garantire la massima sicurezza pubblica ha disposto con apposita ordinanza la chiusura del traffico di Corso Italia, nel tratto compreso tra l’incrocio di via Pisa e quello di via Serapide, nonché la chiusura dell’area-parcheggio ex Avir fino al termine delle avverse condizioni meteo e comunque fino al termine della relativa allerta”. Sospeso quindi per la giornata di mercoledì 28 settembre tutto il mercato settimanale. Di più sull’ordinanza n. 395 del 27/09/22.