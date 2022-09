Covid e antibiotico-resistenza due pandemie a confronto: convegno a Latina

LATINA – Paragonare la pandemia da covid che ha avuto una eco eccezionale, a quella silenziosa delle infezioni ospedaliere da antibiotico-resistenza. E’ il senso di un convegno scientifico dal titolo “Prevenzione e controllo delle infezioni nosocomiali”, che sta iniziando a Latina con esperti da tutta Italia promosso dalla Uoc di malattie Infettive del Goretti. “Abbiamo voluto mettere a confronto queste due pandemie che sono interrelate e che spesso purtroppo si aiutano”, spiega la professoressa Miriam Lichtner che con il collega Cosmo Del Borgo ha curato la direzione scientifica dell’appuntamento.

L’apertura della prima giornata, nella Sala conferenze della Sapienza Polo Pontino, è prevista per il pomeriggio del 19 settembre poi si andrà avanti nella giornata di martedì 20 con relazioni e gruppi interdisciplinari.

“L’obiettivo è guardare l’aspetto pratico, attraverso l’intervento di gruppi multidisciplinari che presenteranno le tematiche di vita quotidiana dell’ospedale: per esempio come incentivare il lavaggio delle mani e tutte le misure di infection control nell’uso di cateteri, urinari e venosi, o nella Rianimazione quando c’è bisogno dell’intubazione. Anche durante il covid e nonostante le difficoltà del periodo, nella nostra Asl siamo riusciti a mantenere la sorveglianza attiva e a lavorare molto sull’uso ragionato degli antibiotici. I dati europei e mondiali però ci dicono che il Covid ha indebolito molto le misure per contrastare l’antibioticoresistenza e ci troviamo davanti ad una situazione in cui occorre reagire potenziando le strutture e non abbandonando i sistemi sanitari”, spiega la professoressa Lichtner, che sul fronte delle infezioni da covid raccomanda: “Usare la mascherina nelle scuole e nei luoghi di aggregazione, quando protegge noi, deve essere considerato un diritto, non un obbligo. Una nuova ondata epidemica sarebbe un duro colpo alle strutture sanitarie”.