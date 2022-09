Elezioni a Latina, il voto-bis nelle 22 sezioni potrebbe non bastare: Zaccheo chiede anche il ballottaggio

LATINA – Nuovo colpo di scena a Latina. Non è bastata la mini tornata elettorale del 4 settembre per ridare un’amministrazione alla città capoluogo. Ieri infatti, all’indomani della consultazione elettorale di domenica nelle 22 sezioni in cui il voto era stato annullato, prima che la commissione elettorale proclamasse gli eletti, una memoria depositata dallo sconfitto Vincenzo Zaccheo chiede che si fermi tutto e che si proceda anche ad un nuovo turno di ballottaggio.

Una ipotesi che prima di ieri non era in agenda: dopo l’accoglimento del ricorso del centrodestra da parte del Tar, la conferma del Consiglio di Stato e l’annullamento del voto nelle 22 sezioni, infatti era stato deciso (e sembrava pacifico) che, se Zaccheo avesse vinto al primo turno, sarebbe diventato sindaco con una cancellazione retroattiva del ballottaggio di ottobre 2021 che decretò la vittoria di Coletta. Se invece la ripetizione del voto non avesse cambiato la situazione, e Zaccheo non avesse superato il 50%+1 delle preferenze, allora sarebbe rimasto valido il risultato decretato dalla sfida finale già giocata 11 mesi fa. E quello che domenica è accaduto è una situazione praticamente speculare alla precedente: 11 mesi fa Zaccheo ha prevalso in quasi tutte le sezioni, ma senza riuscire a superare il 50%+1 esattamente come domenica. Dunque nulla è cambiato rispetto ad allora.

La notizia del nuovo stop arrivata mentre si attendeva la proclamazione degli eletti ha fatto arrabbiare Damiano Coletta: “Così si attenta alla democrazia”, ha detto in un video diffuso sui social.

Zaccheo spiega invece che la decisione di presentare la memoria e chiedere il ballottaggio non è sua, ma di tutti i partiti della coalizione che l’hanno condivisa e sottoscritta.

Dunque Latina resta commissariata: la questione viene esaminata in queste ore dal Prefetto di Latina Maurizio Falco che dovrà decidere come procedere, mentre il commissariamento va avanti e si avvicinano le politiche. Tante le domande sorgono spontanee e la prima è: il ballottaggio eventuale interesserebbe solo le 22 sezioni o sarebbe una ripetizione di tutta la consultazione?