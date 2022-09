Latina, la proclamazione degli eletti slitta ancora, forse il via libera nelle prossime ore

LATINA – A quattro giorni dal voto di domenica 4 settembre nelle 22 sezioni di Latina, è tornata a riunirsi questa mattina alle 9 la Commissione centrale elettorale, i cui lavori di validazione dei verbali, propedeutici alla proclamazione degli eletti, si sono prolungati oltre i limiti abituali dopo la presentazione di una memoria da parte della Lista Latina nel Cuore che chiede un nuovo turno di ballottaggio. Che cosa dovrebbe succedere oggi? Nessuno può dirlo con certezza dopo i tanti colpi di scena.

E’ stata la ex consigliera di Lbc Valeria Campagna, tra i più votati di entrambi gli schieramenti, a spiegare mercoledì in un post l’evoluzione dei fatti: “Dopo aver completato stamattina il conteggio per le liste, la commissione si aggiornerà a domani per finire di contare i voti dei singoli candidati e procedere poi alla proclamazione del Sindaco e del Consiglio Comunale. Ricordiamo che ieri la lista Latina nel cuore ha presentato una memoria alla commissione per ripetere anche le operazioni di ballottaggio”.

Ora se il completamento dei lavori da parte della Commissione, significherà che sarà adempiuto anche l’atto conseguenziale della proclamazione, è solo una previsione, non una certezza.

Anche il prefetto di Latina Maurizio Falco segue da vicino la questione in contatto costante con il Ministero dell’Interno.