Fissata la chiusura di campagna elettorale per Fratelli D’Italia

LATINA – Sarà a Latina la chiusura della campagna elettorale di Fratelli d’Italia provinciale. L’appuntamento è in programma venerdì pomeriggio, a partire dalle ore 19,00, nel noto locale “24mila baci”, di via dei Cappuccini, con un apericena. Insieme a tanti aderenti del partito ci saranno i massimi rappresentanti provinciali ed i candidati pontini: Nicola Calandrini, coordinatore

provinciale del partito e candidato al Senato, Chiara Colosimo, Maurizia Barboni e Sara Kelany, candidate alla Camera, l’europarlamentare Nicola Procaccini e il vice portavoce regionale, Enrico Tiero. Sarà l’occasione per ribadire l’importanza dell’appuntamento elettorale del 25 settembre, a cui – si legge in una nota del partito – “Fratelli d’Italia di Latina vuole presentarsi al meglio sottolineando i valori ed i contenuti del suo programma per l’Italia, e poter dare un contributo importante a quello che potrebbe essere il ritorno del centro destra al governo nazionale”.